„Nem érdekel” – így reagált a vízummegvonásra a palesztinpárti kolumbiai elnök, miután Trump elvette a vízumát

„Már nincs amerikai vízumom. Nem érdekel. Nincs is rá szükségem, mert nemcsak kolumbiai, hanem európai állampolgár is vagyok, és szabad embernek tartom magam a világban” – írta a közösségi médiában. „A népirtás elítéléséért való vízummegvonás azt mutatja, hogy az Egyesült Államok már nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot” – fogalmazott Petro.
A kolumbiai külügyminisztérium szombati közleményében kifogásolta, hogy a vízumot diplomáciai eszközként használják, és úgy fogalmazott: ez szembemegy az ENSZ alapelveivel. A tárca szerint a világszervezetnek fontolóra kellene vennie, hogy semleges országban rendezze meg közgyűlését.
Petro pénteken New Yorkban, az ENSZ székháza előtt szólalt fel egy palesztinpárti demonstráción, ahol egy globális fegyveres erő létrehozását sürgette a palesztin államiság támogatására, valamint felszólította az amerikai katonákat, hogy tagadják meg Donald Trump elnök parancsait.
Kiemelt kép: Gustavo Petro kolumbiai elnök (Fotó: MTI/EPA/EFE/Mauricio Duenas Castaneda)