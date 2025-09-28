Nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát hajnalban, többen meghaltak

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, több száz drónt és rakétát bevetve – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap. Az ukrán hatóságok közlése szerint a Kijevet ért támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, többen megsérültek, és épületek is kigyulladtak.

A miniszter szerint a támadás rávilágít arra, hogy további büntetőintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben. „Putyinnak éreznie kell a háború folytatásának veszélyét – személyesen, a hozzá közel állók pénztárcáján, az ország gazdaságán és kormányán keresztül. Ez állíthatja meg ezt az értelmetlen háborút” – írta az X-en.

Morning in Ukraine today. russia is a terrorist state. pic.twitter.com/bk09wPPwgR — vanya ✙ (@eurovanya) September 28, 2025

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Oroszország az éjszaka folyamán mintegy 500 drónt és több mint 40 rakétát indított Ukrajna ellen, aminek következtében négy ember életét vesztette, és polgári infrastruktúra is megrongálódott. Az államfő a Telegramon hangsúlyozta: „Moszkva folytatni akarja a harcot és a gyilkolást, ezért a világnak a lehető legnagyobb nyomás alá kell helyezni”.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon megerősítette, hogy Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadásokban legkevesebb négy ember életét vesztette, köztük egy 12 éves kislány is, és mintegy tízen megsérültek.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a támadásban egy ötemeletes lakóház megrongálódott, a lehulló drónok roncsai miatt több épület és autó is lángra kapott, valamint tűz ütött ki egy állami szívsebészeti kórházban is.

A kijevi katonai közigazgatás adatai szerint a támadás helyi idő szerint reggel 7 óra 20 perckor még tartott, korábban hat sérültről számoltak be. Több lakos metróállomásokon keresett menedéket.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

A The Kyiv Independent című lap helyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország más ukrán városokat is célba vett. Robbanások történtek Zaporizzsjában és Hmelnickijben. Zaporizzsjában egy iskola megrongálódott, egy többemeletes lakóház kigyulladt és négy ember megsérült – közölte Ivan Fedorov, a délkeleti régió kormányzója.

Az ukrán légierő adatai szerint vasárnap hajnalban országszerte légiriadó volt érvényben. A szomszédos Lengyelország a délkeleti határ közelében ideiglenes légtérzárat vezetett be, és harci gépeket riasztott válaszul. A lengyel hadsereg hangsúlyozta, hogy az intézkedés megelőző jellegű volt, célja a légtér biztonságának garantálása és a lakosság védelme.

Kiemelt kép: sûrû fekete füst száll egy orosz dróntámadás után a nyugat-ukrajnai Lvivben 2025. július 12-én. Oroszország az éjszaka folyamán ismét több száz drónnal és rakétával mért csapást ukrán városokra. MTI/EPA/Mikola Tisz.