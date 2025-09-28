Másfél percre vagyunk az atomháborútól – riasztó figyelmeztetés hangzott el az ENSZ-ben

Szerinte „a világ ismét eljutott oda, hogy az atomfegyverek jelentette fenyegetés tisztán látható”, amit az „ítéletnapi óra” kevesebb mint másfél perces állása is szimbolizál.
„A világ ismét eljutott arra a pontra, ahol a nukleáris fenyegetés újra egyértelműen látható. Az ítéletnapi óra kevesebb mint másfél percre van az éjféltől – ez jelképezi az atomháború kitörésének pillanatát. A mutatók még soha nem álltak ilyen közel az éjfélhez az óra történetében. Természetesen ez csak egy szimbólum – de elgondolkodtató, mennyire közel került az emberiség ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút” – fogalmazott a fehérorosz külügyi tárca vezetője. A tárcavezető továbbá
élesen bírálta a Nyugatot, amiért a hidegháború után semmibe vették az Ukrajnának nyújtott garanciákat, köztük a Budapesti Memorandumot.
„Mára azonban minden ilyen garanciát és alapelvet semmibe vettek” – fogalmazott. Makszim Rizsenkov indokoltnak nevezte az orosz taktikai atomfegyverek Belarusz területére történő telepítését:
„Nem hagytak nekünk választási lehetőséget.”
Mint mondta, ez a fajta válasz „aszimmetrikus, kizárólag védelmi jellegű”, és megfelel a nemzetközi jognak.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)