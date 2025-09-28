Két nő meghalt, amikor mintegy száz migráns megpróbált átkelni a La Manche csatornán

Két nő meghalt szombatra virradóan, amikor mintegy százan egy házilag összeeszkábált csónakon megpróbáltak átjutni Észak-Franciaországból Nagy-Britanniába a La Manche csatornán – közölte egy települési prefektúra és egy regionális ügyészség a francia médiával.

Mintegy hatvan embert sikerült kimenteni, egy házaspárt és a gyermeküket mérsékelt kihűléssel szállították egy boulogne-sur-meri kórházba, a többiek a segítség érkezése előtt szétszéledtek – mondta Isabelle Fradin-Thirode montreuil-sur-meri alprefektus. Az eset Neufchatel-Hardelot tengerpartja közelében történt, Boulogne és Touquet között, a csónak elsodródott és irányíthatatlanná vált – tette hozzá. A pas-de-calais-i prefektúra közlése szerint a csónakot az áramlások egy óra múltán vetették vissza a partra.

A La Voix du Nord című francia napilap jelentése szerint az áldozatok feltehetően szomáliai nők.

Az idén immár legkevesebb huszonhatan vesztették életüket a La Manche-on átkelve a lap szerint. A Nagy-Britanniába átkelni akaró bevándorlók száma az idén a legmagasabb az év eleje óta eltelt időszakban, azóta, hogy 2018-tól kezdődően vezetnek ilyen statisztikákat. Tavaly ötvenen vesztették életüket a csatornán átkelve a francia parti őrség adatai szerint, a legtöbben a migrációs válság kezdete óta.

