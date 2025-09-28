Ismeretlen eredetű pancsolt szesz miatt haltak meg 25-en Oroszországban

Már 25-re nőtt a hamisított alkohol okozta halálesetek száma a Leningrádi területen – közölte a Nyomozó Bizottság szeptember 27-én.

A mérgezések közel egy hónapja kezdődtek, és több járást is érintenek, köztük a Szlancevit, a Voloszovóit és a Kingiszeppit.

Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatok szerint a szeptember 10. és 17. között elhunytak szervezetében „a megengedettnél magasabb metanolszintet mutattak ki”.

A hatóság gondatlanságból elkövetett, több ember halálát okozó cselekmény miatt indított eljárást. A régió ügyészsége szerint eddig nyolc személyt vettek őrizetbe, akiktől több mint 1000 liternyi alkoholtartalmú folyadékot foglaltak le. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint egy 54 éves szlancevi férfi garázsában „több tucat kannányi alkoholt találtak”. A hatóságok egyelőre vizsgálják, honnan származhatott az életveszélyes ital.

„Jelenleg folyamatban van annak megállapítása, honnan került a termék a régióba”

– áll a hivatalos közleményben. A letartóztatottak között van egy 79 éves férfi is, akit korábban már megbírságoltak házi alkohol forgalmazásáért. Írásos vallomásában akkor azt közölte: „szeszes italok előállításával és értékesítésével foglalkozik”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/ANATOLY MALTSEV)