Elbocsátotta az FBI a 2020-as BLM-tüntetéseken térdelő ügynökeit

Szerző: hirado.hu
Forrás: AP News
2025.09.28. 22:00

| Szerző: hirado.hu
Sajtóhírek szerint legalább húsz olyan alkalmazottjától vált meg az FBI, akik a 2020-as BLM-tüntetéseken készült felvételek tanúsága szerint letérdeltek a mozgalom washingtoni demonstrációin.

Az ügy az után válhatott kellemetlenné az FBI számára, miután a Washingtonban tartott

BLM-tüntetéseken térdelő FBI-ügynökökről kerültek nyilvánosságra felvételek

– számolt be AP News.

A döntéshozatal több lépcsőben zajlott, az érintettek előbb áthelyezést kaptak, majd felmentették őket a szolgálat alól. Az elbocsátottak pontos létszáma nem ismert, de sajtóhírek szerint legalább húsz főről van szó.

A Mandiner felidézte, hogy George Perry Floyd Jr. 2020. május 25-i Minneapolisban rendőri intézkedés közben vesztette életét.

Az eset nyomán erőszakos  zavargások törtek ki több amerikai nagyvárosban, és megerősödött a Black Lives Matter mozgalom, amelynek jelképe a térdelés lett,  a gesztus számos sporteseményen is megjelent, a magyar válogatott is magyarázkodásra kényszerült, amiért nem volt hajlandó letérdelni.

