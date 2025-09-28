Dánia a következő napokban lezárja légterét a civil drónok előtt

Október 1-jén Koppenhágában tartják az uniós tagországok állam- és kormányfőinek tanácskozását, másnap pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.
Thomas Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban. Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra – hangsúlyozta. Elmondta, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) is támogatást nyújt Dániának a csúcstalálkozó biztosításához.
Dániában napok óta riasztás van életben drónok miatt.
Szeptember 22-én több órára le kellett állítani a légi közlekedést a koppenhágai nemzetközi repülőtéren azonosítatlan pilóta nélküli repülőeszközök miatt. Később drónok jelentek meg további repülőtereknél is, majd a hétvégén már katonai támaszpontok feletti drónészlelésekről is beszámoltak.
A dán kormány hibrid támadásról beszélt, a vizsgálatok szerint hozzáértő elkövetőről van szó, akinek célja zavargások keltése a NATO-tagországban. Oroszország csütörtökön dániai nagykövetségén keresztül közleményben tagadta, hogy felelős lenne a történésekért.
Kiemelt kép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az előző napi drónaktivitásról Koppenhágában 2025. szeptember 23-án. A koppenhágai és az oslói repülőtér újra megnyitotta kapuit, miután az előző este drónok miatt lezárták légterét. A dán és a norvég hatóságok együttműködnek annak megállapításában, hogy van-e kapcsolat a két eset között. MTI/EPA/Ritzau/Emil Nicolai Helms.