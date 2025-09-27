Videó: halálforgással támadó aligátort vettek őrizetbe a seriffek egy floridai lakóháznál

„A központ hívást kapott egy nőtől, aki arról számolt be, hogy egy aligátor a verandájánál tartózkodik” – idézte fel az ijesztő esetet beszámolójában a Lake megyei seriffhivatal.
Az aligátor „halálforgással” próbálta elijeszteni a rendőröket, végül
az egyik rendőr a földre szorította, miközben társa szigetelőszalaggal kötözte össze a hatalmas állat állkapcsát
– írja a New York Post.
A két férfi ezután közösen cipelte a járműhöz a több mázsás állatot, majd a hátsó ülésre helyezték és s úgy szállították el a helyszínről, ahogy az őrizetbe vett személyeket szokták.
Kiemelt kép forrása: YouTube.com