Váratlan fordulat: már Elon Musk és Bill Gates neve is előkerült a legújabb Epstein-iratokban

A kongresszusi vizsgálat részeként pénteken nyilvánosságra hozott iratok szerint Elon Musknak 2014. december 6-án volt egy tervezett látogatása Epstein privát szigetére, a Virgin-szigeteken. A menetrendben azonban a megjegyzés mellett ott állt: „Ez még aktuális?”
Az új dokumentumok szerint Bill Gates szintén 2014-ben tervezett közös reggelit Epsteinnel.
Egy másik feljegyzés András brit herceg nevét köti masszázsokhoz, továbbá egy 2000-es repülési jegyzék arról tanúskodik, hogy Epstein, Ghislaine Maxwell, András herceg és mások együtt utaztak New Jerseyből Floridába.
Ebéd Thiellel, reggeli Bannonnal
Egy másik bejegyzés 2017. november 27-én Peter Thiellel, a republikánus milliárdos donorral tervezett ebédet rögzít, míg 2019. február 16-án Steve Bannonnal, Donald Trump volt főstratégájával reggelit. Ez mindössze néhány hónappal Epstein letartóztatása előtt történt.
Viták a vizsgálat körül
A demokraták szerint az iratok újabb bizonyítékai annak, hogy Epstein a világ legbefolyásosabb férfiaival tartott kapcsolatot.
„Minden amerikai számára világossá kell válnia, hogy Jeffrey Epstein a világ legbefolyásosabb és leggazdagabb férfiaival ápolt kapcsolatot” – mondta Sara Guerrero, a felügyeleti bizottság demokrata szóvivője.
A republikánusok azonban bírálják az egyoldalú nyilvánosságra hozatalt. A GOP szóvivője úgy fogalmazott: „szelektíven válogatnak” a dokumentumok közül, és állítása szerint visszatartanak olyan iratokat, amelyek demokrata tisztségviselőket is érintenek.
Musk és a Trump-ellentét
Musk említése különösen figyelemre méltó, hiszen a milliárdos idén élesen bírálta Donald Trumpot, amiért az adminisztráció nem hozta nyilvánosságra az Epstein-ügy teljes dokumentációját.
„Hogyan várhatják el az emberek, hogy bízzanak Trumpban, ha nem hajlandó kiadni az Epstein-iratokat?” – írta Musk a közösségi médiában.
A bizottság összesen 8 544 dokumentumot kapott Epstein hagyatékából. Ezek között telefonüzenet-naplók, repülési listák (1990–2019), pénzügyi feljegyzések és időbeosztások (2010–2019) is szerepelnek.
Kiemelt kép: Elon Musk amerikai milliárdos üzletember (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)