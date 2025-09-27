Egy interjúból kiderült, kik állhatnak napjaink egyik legszörnyűbb konfliktusa mögött

Egy titkos interjúban az RSF egyik hírszerző tisztje megerősítette a Sky Newsnak , hogy az Egyesült Arab Emírségek a szudáni milícia fő támogatója, amely vádat már korábban is felvetettek jónéhányan. Eszerint arab segítséggel fegyverszállítmányok érkeznek a térségbe, amelyeket a milícia a lakosság elleni támadásokban vet be. Az Emírségek határozottan tagadja az állításokat.

A Sky News exkluzív interjújában egy, kilétét titokban tartó RSF-hírszerző tiszt állította: az Egyesült Arab Emírségek a legfőbb támogatója a Szudánban harcoló Gyorsreagálású Támogató Erőknek (RSF). Azóta, hogy 2023 áprilisában kirobbant a háború az RSF és a szudáni hadsereg között, a fegyveres csoportot tömeggyilkosságokkal, nemi erőszakkal és fosztogatásokkal vádolják.

A konfliktus a világ legnagyobb humanitárius válságát idézte elő, 13 millió ember kényszerült otthonát elhagyni.

A tiszt, aki Ahmed álnéven nyilatkozott, elmondta: a kezdetekben orosz támogatás érkezett a Wagner-csoporton keresztül, mára azonban az Egyesült Arab Emírségek biztosítja a hátteret. „A repülőgépek, amelyek Nyala városában landolnak, állítólag az Emírségekből érkeznek fegyverekkel” – fogalmazott. Szerinte a kapcsolat tisztán anyagi jellegű, hiszen az RSF aranybányák felett gyakorol ellenőrzést, miközben az Emírségek a világ egyik legnagyobb aranykereskedelmi központját jelentik.

A Darfúrban harcoló állami szövetséges erők parancsnokai szintén azt állítják, hogy a fegyverek az Emírségekből érkeznek Csádon keresztül. Videófelvételeket is bemutattak, amelyeken teherautók és járműkonvojok haladnak át a határon.

A felvételek ugyan nem bizonyítják közvetlenül a fegyverszállítmányokat, de a parancsnokok szerint ezek az RSF-hez kerülnek.

Emellett független források decemberig legalább 86, az Egyesült Arab Emírségekből induló repülőjáratot dokumentáltak, amelyek Csádba, az Amdjarras repülőtérre érkeztek. A szudáni hatóságok a Biztonsági Tanácshoz intézett szeptemberi levelükben már 248 ilyen járatot említettek. A The Guardian korábban szintén arról számolt be, hogy az Emírségekből induló teherszállítók igyekeztek elkerülni a felderítést.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma azonban határozottan tagadta a vádakat. Közleményük szerint az ország következetesen a tűzszünet és a béke mellett állt, és elutasít minden olyan állítást, amely szerint bármelyik harcoló felet támogatnák.

„Ezek az eszkalálódó vádak részei egy tudatos propaganda-kampánynak, amelynek célja másokra hárítani a felelősséget” – hangsúlyozták.

A csádi kormány nem reagált a fegyverszállításokkal kapcsolatos megkeresésekre.

A világ egyik legsúlyosabb konfliktusa

Az RSF jelenleg is heves harcban áll a szudáni hadsereggel, amelyet Abdel Fattah al-Burhan tábornok, az ország de facto uralkodója vezet. A konfliktus több mint 150 000 ember halálát okozta, további 12 millióan kénytelenek voltak elmenekülni otthonaikból.

A Human Rights Watch nevű szervezet tavaly kijelentette, hogy az RSF támadásai etnikai tisztogatásnak és lehetséges népirtásnak minősülhetnek.

Az ENSZ a világ legnagyobb humanitárius válságaként jellemezte a szudáni helyzetet.

Kiemelt kép: Tüntetők autógumikat égetnek a szudáni fővárosban, Kartúmban 2021. december 25-én (Fotó: MTI/EPA)