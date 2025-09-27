Szexkereskedelem és nők kínzása miatt letartóztatták Soros György volt bankárját

Szexkereskedelemmel és nők kínzásával vádolják Howard Rubin amerikai befektetési bankárt, aki korábban Soros György alapkezelőjénél is dolgozott.

Több államra kiterjedő szexkereskedelem miatt büntetőeljárás indult a 70 éves Howard Rubin visszavonult üzletember és egykori asszisztense, a 45 éves Jennifer Powers ellen. Pénteken mindkettőjüket letartóztatták – írja a NBC News nyomán a Hvg.hu.

Rubin nőket tévesztett meg és fizetség fejében olyan szexuális cselekedetekre használta őket, amelyek maradandó testi-lelki fájdalmat, nem egyszer pedig fizikai sérüléseket okoztak – közölte Joseph Nocella Jr. New York-i államügyész.

A vád szerint Rubin 2009 és 2019 között tucatnyi nőnek fizetett szexuális szolgáltatásokért.

Az ügyészek szerint Rubin túllépte a beleegyezés határát.

A nőket Jennifer Powers szervezte be: ő intézte, hogy New Yorkba utazzanak és hogy aláírják a titoktartási szerződéseket. A BDSM “játékszereket és eszközöket” is Powers szerezte be Rubin pénzéből.

A vádirat szerint, ha Rubin elégedett volt a nők teljesítményével, és azzal, ahogy elviselték az együttlétet, 5000 dollárt fizetett nekik, azonban, ha elégedetlen volt elégedett, az összeg több ezer dollárral is csökkenhetett.

Rubin legalább egymillió dollárt költött szexkereskedelemre.

Az együttlétekre 2009 és 2011 között New York-i luxushotelekben kerülthetett sor. 2011-ben

Rubin egy penthouse apartmant lízingelt a Central Park közelében, amit Powers hangszigetelt szexkínzókamrává alakított. A kamra felszereléséhez elektromos sokkolásra alkalmas eszközök is tartoztak.

Rubin a New York-i pénzügyi világban alapozta meg a vagyonát, olyan cégeknél dolgozott, mint a Merrill Lynch, a Bear Stearns és a Soros Fund Management.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)