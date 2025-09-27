Rövid, de velős választ adott Szijjártó Péter a magyarokat szidalmazó ukrán külügyminiszternek

„Ez hamis! Nem kellene hiteltelenítenie magát! ”– így reagált a közösségi médiában Szijjártó Péter Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek a légtérsértő magyar drónnal kapcsolatos állítására.

Az ukrán külügyminiszter szombat délután egy térképet tett közzé arról, szerinte milyen útvonalon haladt az Ukrajna légterét pénteken megsértő magyar drón. Andrij Szibiha „vaknak” nevezte a magyar hatóságokat, és azt írta: továbbra is várják Magyarország magyarázatát arra, mit keresett az objektum a légterükben.

This is fake! You should not discredit yourself! https://t.co/oeJ6YmwKqQ — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 27, 2025

Szombaton a Honvéd Vezérkar is közzétett térképrészleteket a magyar álláspont alátámasztása érdekében. Közleményükben állították, hogy

pénteken semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)