Rengeteg első világháborús lőszert hozott felszínre az árvíz Romániában – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: Maszol.ro
2025.09.27. 22:24

Közel száz első világháborús katonai lőszert mosott a felszínre az áradás a romániai Suceava megyében, Brosteni város területén.

A nyáron megáradt Neagra patak medréből 91 darab 150 milliméteres kaliberő robbanó lövedéket, egy darab 100 mm-es robbanó lövedéket, valamint öt darab, 91,5 milliméteres aknavető-gránátot emeltek ki.

A begyűjtött robbanószereket ellenőrzött és biztonságos körülmények között megsemmisítették

– számolt be a Maszol.ro. Az eszközökről ezt megelőzően még videó is készült:

Hozzátették, hogy a lőszerek régiségüktől függetlenül veszélyesek. Tilos a talált lőszereket elmozdítani, megérinteni vagy esetleg értékesíteni. Értesíteni kell a hatóságokat, akik ellenőrzött körülmények között, biztonságban eltávolítják azokat a helyszínről.

árvízI. világháborúlőszer Románia

