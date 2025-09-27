Orosz dróncsapás érte az odesszai régió vasúti infrastruktúráját, akadozik a közlekedés

Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai odesszai régió vasúti infrastruktúráját szombatra virradóan, károk keletkeztek, és legalább 26 vonat késéssel közlekedik – közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság.

A közlemény szerint a támadás következtében sem a vasutasok, sem az utasok közül nem sérült meg senki. „Minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a becsapódások helyétől” – tette hozzá a vasúttársaság.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 115 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 97-et a légvédelem semlegesített, 17 azonban célba talált hat helyszínen, továbbá lelőtt drónok roncsai zuhantak le két helyen.

A déli Herszoni terület kormányzói hivatala mindeközben arról tájékoztatott, hogy szombat délelőtt orosz dróncsapás érte a megyeszékhely mellett fekvő Antonyivka települést, a támadásban egy 35 éves férfi megsebesült.

Az éjjel az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati-középső részében lévő Vinnicja megye egyik létfontosságú infrastrukturális létesítménye ellen – közölte Natalija Zabolotna, a régió helyettes kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint senki sem sérült meg.

A kiemelt kép illusztráció: sûrû fekete füst száll egy orosz dróntámadás után a nyugat-ukrajnai Lvivben 2025. július 12-én. MTI/EPA/Mikola Tisz.