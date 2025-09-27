NBC News: már a Venezuela elleni támadás haditervein dolgozik a Pentagon

Az NBC News szerint a csapásokra akár heteken belül sor kerülhet, ugyanakkor a haditerveket Donald Trump elnök még nem hagyta jóvá.

A küszöbön álló támadás mellett szól azonban a venezuelai partok közelébe vezényelt amerikai egységeknek a mértéke.

Jelenleg egy aránylag nagy számú haderőt – 8 hadihajót, F-35-ös vadászgépeket és közel 4000 katonát – állomásoztat a térségben az Egyesült Államok, amely az NBC forrásai szerint máshonnan vonja el Washington figyelmét. „Ennyi erőt nem mozgat meg az ember a térségbe anélkül, hogy minden lehetőséget mérlegelne” – mondta az NBC egyik névtelenséget kért forrása.

„Nem lehet örökké ennyi tűzerőt tartani a Karib-térségben”

– tette hozzá.

A drón- és légicsapásokra fókuszáló hadműveletekkel (amennyiben Trump kiadja a támadásról szóló parancsot) elsősorban a drogkartellek vezetőit, valamint droglaborjaikat céloznák, azonban az NBC szerint – elmondásuk szerint Marco Rubio külügyminiszter is támogathatja az elképzelést – a rezsimváltás is napirendre kerülhet.

A rezsimváltás hivatkozási alapját a Fehér Ház álláspontja szolgáltatja, miszerint a venezuelai kormányzat aktív szerepet játszik a drogkereskedelemben Észak-Amerikában és a karibi térségben. Mindezzel kapcsolatban Trump elnök korábbi nyilatkozatát idézte válaszában a Fehér Ház, amikor egy esetleges Venezuela elleni támadásról kérdezte őket az NBC.

„Meglátjuk, mi lesz. Venezuela hozzánk küldi a bandatagokat, a drogdílereit és a kábítószereit. Ez elfogadhatatlan”

– nyilatkozta korábban Trump.

Nicolas Maduro és kormánya visszautasítják az amerikai vádakat, mindeközben közel-keleti közvetítőkön keresztül megbeszélések zajlanak Venezuela és az Egyesült Államok között.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Amerikai védelmi minisztérium/Erik Hildebrandt)