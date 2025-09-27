Moszkva szerint Amerika érdekeit is fenyegeti a Kaszpi-tengeri kőolajvezeték elleni ukrán támadás

Az orosz külügyminisztérium pénteken közölte, hogy a Kaszpi-tengeri Kőolajvezeték Konzorcium elleni ukrán dróntámadás sérti az Egyesült Államok, Kazahsztán és Oroszország érdekeit, valamint a globális energiabiztonságot.

A konszern, amely főként Kazahsztánból szállít kőolajat, felfüggesztette a tartályhajók feltöltését a Novorosszijszk délorosz kikötőváros elleni szerdai ukrán dróntámadás hatására.

A vállalat részvényesei között van az amerikai Chevron és az Exxon Mobil cég is.

Az orosz hatóságok pénteken közölték, hogy Ukrajna folytatja az orosz kőolajipar elleni rendszeres dróncsapásait.

A Krasznodari terület hatóságai szerint péntekre virradóra dróntámadás érte az afipszki kőolajfinomítót, és ott tűz keletkezett. A támadásban nem sebesült meg senki.

Szakértők szerint Oroszország az olajfinomítókra, töltőállomásokra és berakodó terminálokra mért ukrán csapások következében elveszítette kőolajtermelő kapacitásainak mintegy egynegyedét, ami egyes régiókban dízel- és gázolajhiányhoz vezetett. Ez jelentős üzemanyag-áremelkedéssel járt.

Az orosz védelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy az orosz csapatok a határ biztonságossá tételét célzó művelet keretében elfoglalták az oroszországi Kurszki területtel szomszédos észak-ukrajnai Szumi megyében lévő Jukanivka falut.

„A hét folyamán az Északi Hadseregcsoport egységei előretörtek az ellenséges védelmen át, és felszabadították Jukanivka falut” – írta a tárca a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője pénteken „felelőtlennek” nevezte az ukrán elnök azon kijelentéseit, amelyeket egy interjúban tett, és amelyekben Volodimir Zelenszkij „a Kreml elleni légicsapásokkal fenyegetett”.

Volodimir Zelenszkij az Axios amerikai hírportálnak adott, csütörtökön közzétett interjúban utalást tett Moszkva elleni ukrán csapások lehetőségére is, mondván, hogy a Kreml tisztségviselői jó, ha tudják, hol vannak az óvóhelyeik. „Szükségük lesz rájuk, ha nem állítják le a háborút” – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)