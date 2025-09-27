Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Moldovában kizártak egy pártot a parlamenti választásból

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.27. 06:35

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A moldovai választási hatóságok pénteken nem engedélyezték egy nyugaton oroszbarátként számontartott pártnak az indulást a vasárnapi parlamenti választásokon.

A választási bizottság törölte a szavazólapról a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot, miután egy bírósági határozat már – egy évre szólóan – korlátozta annak politikai tevékenységét. A döntés nyomán harminchat jelölt került le a választási listákról.

A párt közleményben utasította vissza a határozatot, hangsúlyozva: „Ez nem igazságszolgáltatás, (…) egyetlen célja az, hogy elhallgattassanak bennünket”.

A párt ellen jelenleg tiltott pártfinanszírozás miatt vizsgálat folyik, vezetőjét, Irina Vlahot pedig a héten több európai uniós tagállam szankcióval sújtotta orosz beavatkozás segítésének gyanúja miatt.

A választás előtti legutóbbi felmérések szerint a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) elveszítheti többségét.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

politikaválasztás Moldova

Ajánljuk még

 