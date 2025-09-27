Magyar Levente a kétoldalú kapcsolatok bővítéséről tárgyalt Párizsban

A Magyarország és Franciaország közötti kapcsolatrendszer megerősítéséről és elmélyítéséről tárgyalt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Párizsban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy látogatásának fő célja a magyar-francia kapcsolatrendszer megerősítése, amire most hatalmas szükség is van, ugyanis olyan kihívásokkal szembesül a két ország, amelyeket csak közös erővel lehet megoldani.

„És valójában sokkal több minden köt bennünket össze, mint ami elválaszt” – fogalmazott, majd fel is sorolta a három legerősebb kapcsot Magyarország és Franciaország között.

Az első a közös elkötelezettség Európa védelmi képességének fejlesztése mellett, a második az európai versenyképesség hanyatlásának megállítása, főleg a fenntartható, hatékony energiagazdálkodás által, míg a harmadik a nukleáris energia – sorolta.

Utóbbi kapcsán pedig elmondta, hogy mind a két ország a tiszta és fenntartható atomenergiára kívánja helyezni az ellátásbiztonságát, ezért rendkívül kiterjedt együttműködést tudnak folytatni e területen.

Magyar Levente azt is tudatta, hogy egyeztetéseket folytatott Emmanuel Macron francia elnök külügyi és Európa-ügyi főtanácsadójával, Bertrand Buchwalterrel és Alexis Dutertre-rel, továbbá Laurent Saint-Martin külkereskedelemért felelős delegált miniszterrel is.

„Áttekintettük, hogy ezen három területen milyen konkrét lépéseket tehetünk a következő időszakban annak érdekében, hogy még a jelenleginél is szorosabbá, rendszerezettebbé és mélyebbé tegyük ezt a stratégiai fontosságú kapcsolatrendszert, amelyet Franciaországgal ápolunk” – húzta alá.

Kiemelt kép: Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát fogadja Laurent Saint-Martin, Franciaország külkereskedelemért és a külföldön élő franciákért felelős minisztere (Fotó: MTI/KKM)