Keményen bírálta Friedrich Merz az Egyesült Államokat, demokratikus hanyatlásról beszélt

Friedrich Merz német kancellár élesen bírálta az Egyesült Államok demokratikus intézményeinek hanyatlását és a jogállamiság tiszteletének hiányát, különösen Donald Trump elnökségének új időszaka kapcsán – írja a Bloomberg.

Friedrich Merz német kancellár szokatlanul éles kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok irányába, megkérdőjelezve a világ egyik vezető demokráciájának jogállamiság iránti elkötelezettségét. A berlini üzleti konferencián pénteken elmondott beszédében Merz úgy fogalmazott:

„Az Egyesült Államok az elmúlt években, talán évtizedekben olyan mértékben megváltozott, hogy már nem tartják be a szabályokat, a parlamentáris demokrácia nyomás alá került, a véleménynyilvánítás szabadsága megkérdőjeleződik, és az igazságszolgáltatás függetlenségét elnyomják.”

A kancellár szerint ez a jelenség nem csupán az Egyesült Államokra korlátozódik. „Ma már nem természetes dolog világszerte, hogy tiszteletben tartják a szabályokat és a nemzetközi jogot” – fogalmazott, hozzátéve, hogy realistán kell értékelni a jelenlegi globális helyzetet.

Merz ugyan nem nevezte meg Donald Trumpot, ám szavai egyértelműen az amerikai elnök idén januári hatalomba való visszatérését követő intézkedéseire utalnak. Trump azóta több szövetségessel szemben új vámokat vezetett be, fellépett politikai ellenfelei ellen, és szövetségi hatóságokat mozgósított a tüntetők és bevándorlók ellen – gyakran a helyi vezetők tiltakozása ellenére.

Johann Wadephul külügyminiszter is csatlakozott a kritikákhoz. Az ENSZ-közgyűlés után így reagált Trump Németországot bíráló szavaira: „Nem éreztem úgy, hogy Trump úr személyesen engem bírálna. Németország jó úton halad, de Európában mindent a saját szuverenitásunk alapján teszünk. Vannak saját elképzeléseink. Így mások tanácsaira igazán nincs szükségünk.”

A német vezetők szokatlanul éles hangvételű megszólalásai komoly figyelmeztetést jelentenek a transzatlanti kapcsolatok jelenlegi állapotára.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)