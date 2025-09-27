Műsorújság
Ismét megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.27. 13:26

Külföld

Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.

A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg. Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban.

A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.

Kiemelt kép: A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kőolajvezeték fogadóállomása. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

