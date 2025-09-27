Alapjaiban alakítaná át Ausztriát az Osztrák Szabadságpárt elnöke

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) célja, hogy alapjaiban átalakítsa az országot a migráció megállítása és a politikai iszlám betiltása érdekében – jelentette ki Herbert Kickl újraválasztott pártelnök az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán.

„Nem a rendszer tör meg minket, hanem mi törjük meg ezt a hamis rendszert” – hangoztatta Kickl, miután a kongresszuson 96,9 százalékos eredménnyel újraválasztották.

Beszédében egy Harmadik Köztársaság felállításáról szólt. Az Osztrák Köztársaság jelenlegi politikai berendezkedését Második Köztársaságnak nevezik.

Kickl megerősítette célját, hogy kancellár legyen, és teljesen átalakítsa az országot.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az FPÖ a választók mintegy 35 százalékának támogatását élvezi. Az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a párt az első helyen végzett 29 százalékkal. Ennek ellenére nem tudott kormányt alakítani, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalícióra lépett, és ők alakíthattak kormányt.

Kiemelt kép: Herbert Kickl, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke a párt évindító találkozóján az alsó-ausztriai Vösendorf településen 2025. január 18-én. (Fotó: MTI/EPA/Max Slovencik)