Egymást taposták halálra az emberek egy indiai kampányrendezvényen

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.27. 20:31

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Legkevesebb harmincegy ember meghalt, ötvennyolcat pedig kórházba szállítottak, miután tülekedés tört ki az indiai Tamilnádu államban egy politikus kampánygyűlésén – közölte sajtótájékoztatóján Szenthil Baládzsi, Tamilnádu parlamenti képviselője.

Nagy tömeg gyűlt össze a Vidzsaj nevű tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt – jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva. Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tart kampánykörutat, ennek egyik eseményén történt a tragédia.

Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből.

„A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító” – írta az X közösségi portálon Narendra Modi indiai miniszterelnök.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)

