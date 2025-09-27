Egymást taposták halálra az emberek egy indiai kampányrendezvényen

Nagy tömeg gyűlt össze a Vidzsaj nevű tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt – jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva. Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tart kampánykörutat, ennek egyik eseményén történt a tragédia.
Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből.
„A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító” – írta az X közösségi portálon Narendra Modi indiai miniszterelnök.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)