Egymást taposták halálra az emberek egy indiai kampányrendezvényen

Legkevesebb harmincegy ember meghalt, ötvennyolcat pedig kórházba szállítottak, miután tülekedés tört ki az indiai Tamilnádu államban egy politikus kampánygyűlésén – közölte sajtótájékoztatóján Szenthil Baládzsi, Tamilnádu parlamenti képviselője.

Nagy tömeg gyűlt össze a Vidzsaj nevű tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt – jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva. Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tart kampánykörutat, ennek egyik eseményén történt a tragédia. Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből. „A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító” – írta az X közösségi portálon Narendra Modi indiai miniszterelnök. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)