Donald Trump szerint  „háború dúl” egy amerikai nagyvárosban, elrendelte a katonaság bevetését

Donald Trump a katonaság bevetésére is felhatalmazást adott Portlandben, ahol az elmúlt napokban szövetségi épületek előtt heves tüntetések voltak az illegális bevándorlást érintő kormányzati intézkedések ellen. Az amerikai elnök saját közösségi médiájában jelentette be döntését szombaton.

Donald Trump a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében azt írta:

Kristi Noem belbiztonsági miniszter kérésére arra utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Oregon állambeli nagyvárosban, Portlandben „háború dúl”, a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit „ostrom alatt tartják az Antifa szélsőbaloldali csoport és más belföldi terroristák”.

„Felhatalmazást adok minden lehetséges katonai erő alkalmazására, ha szükséges”

– fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök a közelmúltban rendeletben belföldi terrorszervezetnek minősítette az Antifa mozgalom Egyesült Államokban működő szervezeteit.

Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Oregon államban az elmúlt napokban a hatóságoknak többször erőszakot kellett alkalmazniuk, könnygázt bevetniük a tüntetőkkel szemben, akik szövetségi épületek elé vonultak.

