Donald Trump szerint  „háború dúl” egy amerikai nagyvárosban, elrendelte a katonaság bevetését

Donald Trump a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében azt írta:
Kristi Noem belbiztonsági miniszter kérésére arra utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy minden szükséges katonai erőt bocsásson rendelkezésre.
Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Oregon állambeli nagyvárosban, Portlandben „háború dúl”, a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) létesítményeit „ostrom alatt tartják az Antifa szélsőbaloldali csoport és más belföldi terroristák”.
„Felhatalmazást adok minden lehetséges katonai erő alkalmazására, ha szükséges”
– fogalmazott Donald Trump.
Az amerikai elnök a közelmúltban rendeletben belföldi terrorszervezetnek minősítette az Antifa mozgalom Egyesült Államokban működő szervezeteit.
Az Egyesült Államok északnyugati részén fekvő Oregon államban az elmúlt napokban a hatóságoknak többször erőszakot kellett alkalmazniuk, könnygázt bevetniük a tüntetőkkel szemben, akik szövetségi épületek elé vonultak.
