Azonosítatlan drónok repültek el dán katonai támaszpontok felett, a hadsereg már a lelövésükről beszél

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este – közölte a dán rendőrség szombaton az MTI szerint. A védelmi tárca szerint több másik helyen is hasonló incidesnek történtek.

A közlemény szerint

egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet – közölték.

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

Több másik helyen is drónokat észleltek – már a lelövésükről beszél a hadsereg

Mindeközben a dán hadsereg honlapján is megjelent egy közlemény, amelyben úgy fogalmaztak: a dán védelmi parancsnokság támogatja az ország rendőrségét a kritikus infrastruktúra és katonai létesítmények közelében észlelt drónok megfigyelésével kapcsolatos feladatokban. Emellett azt is közölték:

„A dán védelmi erők megerősítik, hogy tegnap este több dán védelmi létesítménynél is drónokat észleltek. Többféle eszköz is bevetésre került.”

„Több katonai létesítménynél, többek között a Skrydstrup légibázison és a Jütlandi Dragonyos Ezrednél drónokat észleltek. A műveleti biztonság és a folyamatban lévő nyomozás miatt a dán védelmi parancsnokság nem kíván további részleteket közölni a drónok észleléséről.” – írták, hozzátéve:

„A dán fegyveres erők a konkrét fenyegetés és kockázatértékelés figyelembevételével dönthetnek úgy, hogy a katonai létesítmények felett repülő drónokat lelőnek.”

A dániai drónincidensek azzal kezdődtek, hogy hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok, emiatt a fel- és leszállást felfüggesztették, több járatot más városba irányítottak át, és a forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra. Mette Frederiksen dán kormányfő az ország infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak nevezte a történteket.

Ezt követően csütörtökön is azonosítatlan drónokat észleltek több helyen Dániában. Akkor a dán kormány szintén arról beszélt, hogy hibrid támadás zajlik ellenük.

A kiemelt kép illusztráció: orosz robotrepülõgép Kijev felett 2025. szeptember 7-én. Az ukrán légierõ szerint az orosz erõk reggelre virradóan 805 drónnal és 13 rakétával lõtték Ukrajnát, a légvédelem ebbõl 751 drónt és négy rakétát lõtt le. A támadásokban legkevesebb öten életüket vesztették, közülük kettõ a fõvárosban.MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko