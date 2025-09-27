Megvonja az Egyesült Államok a kolumbiai elnök vízumát, miután arra szólította fel az amerikai hadsereget, hogy lázadjanak fel Trump ellen

Megvonja a vízumot az Egyesült Államok Gustavo Petro kolumbiai elnöktől, aki pénteken New Yorkban arra szólította fel az amerikai katonákat, hogy szegüljenek ellen Donald Trump elnök utasításainak – közölte az amerikai külügyminisztérium az X-en.

„Visszavonjuk Petro vízumát meggondolatlan és lázító tettei miatt” – közölte a tárca.

Gustavo Petro az ENSZ Közgyűlése alkalmából tartózkodott New Yorkban, ahol pénteken a világszervezet manhattani székhelye előtt palesztinpárti tüntetők demonstráltak. Petro a tüntetőkhöz szólva azt szorgalmazta, hogy létre kellene hozni egy globális – még az amerikainál is erősebb – hadsereget a palesztinok felszabadítása érdekében.

„Ezért innen, New Yorkból arra kérem az Egyesült Államok hadseregének minden katonáját, hogy ne fogják az emberekre a fegyvereiket. Szegüljenek ellen Trump utasításainak! Az emberség utasításainak tegyenek eleget!” – mondta Petro.

A kolumbiai elnök hangos bírálója Izrael Gázai övezeti háborújának. Az ENSZ Közgyűlésén kedden elmondott beszédében azt mondta, az amerikai elnök „bűnrészes a gázai népirtásban”.

Korábban Donald Trump is bírálta Kolumbia baloldali államfőjét a drogpolitikája miatt. Egy Trump aláírásával ellátott dokumentum szerint Petro elnöksége alatt – az ország vezetésének elhibázott döntései miatt – rekordszintre emelkedett a kokatermesztés és a kokaingyártás Kolumbiában.

Kiemelt kép: Gustavo Petro Urrego kolumbiai elnök (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)