Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

A magyar alaptörvény után most már a szlovák alkotmány is kimondja: az apa férfi, az anya nő

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.27. 13:58

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A nemzeti identitás jegyében, a genderideológia visszaszorítása érdekében foglalták a hagyományos család védelmét a szlovák alkotmányba – írja a Reuters. Az elfogadott alkotmánymódosítás értelmében a szlovák nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben — mint amilyen a hagyományos család intézményének védelme – a szlovák jog elsőbbséget élvez az uniós joggal szemben.

A pozsonyi törvényhozás pénteken elfogadott alkotmánymódosításának értelmében az magyar alaptörvényhez hasonlóan a szlovák alkotmány is rögzíti:

az apa férfi, az anya nő.

Ezenfelül a módosítás értelmében rögzítésre került, miszerint az iskolai tanterveknek tiszteletben kell tartaniuk az alkotmányban lefektetett kulturális és erkölcsi értékeket. A javaslatot épp a szükséges minimális, 90 szavazattal fogadta el a 150 fős alsóház, részben az ellenzék konzervatív tagjainak támogatásával. A törvényjavaslathoz csatolt indoklás szerint a változtatás teljes mértékben összhangban áll az uniós joggal, beleértve az európai jog elsőbbségére vonatkozó szabályokat is.

„A Szlovák Köztársaság mindenekelőtt a nemzeti identitással összefüggő kérdésekben őrzi meg szuverenitását”

– áll az elfogadott módosítás szövegében.

A Velencei Bizottság,  és a Soros Györgyhöz köthető szervezetek – mint például az Amnesty International – azonban elítélte az elfogadott módosítást, mondván: a nemzeti identitás vagy az erkölcsi kérdések – ebben az esetben – „homályos” és „tág” fogalmak, ezért kockázatosnak is tartják ezeket a kategóriákat, valamint szerintük szembe megy a nemzetközi joggal. Ugyanakkor a Velencei Bizottság üdvözölte a módosítás azon vállalását, amely a nemek közötti bérkülönbség felszámolására irányul.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov)

családgenderpropagandaRobert Fico Szlovákia

Ajánljuk még

 