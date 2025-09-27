A magyar alaptörvény után most már a szlovák alkotmány is kimondja: az apa férfi, az anya nő

A pozsonyi törvényhozás pénteken elfogadott alkotmánymódosításának értelmében az magyar alaptörvényhez hasonlóan a szlovák alkotmány is rögzíti:

az apa férfi, az anya nő.

Ezenfelül a módosítás értelmében rögzítésre került, miszerint az iskolai tanterveknek tiszteletben kell tartaniuk az alkotmányban lefektetett kulturális és erkölcsi értékeket. A javaslatot épp a szükséges minimális, 90 szavazattal fogadta el a 150 fős alsóház, részben az ellenzék konzervatív tagjainak támogatásával. A törvényjavaslathoz csatolt indoklás szerint a változtatás teljes mértékben összhangban áll az uniós joggal, beleértve az európai jog elsőbbségére vonatkozó szabályokat is.

„A Szlovák Köztársaság mindenekelőtt a nemzeti identitással összefüggő kérdésekben őrzi meg szuverenitását”

– áll az elfogadott módosítás szövegében.

A Velencei Bizottság, és a Soros Györgyhöz köthető szervezetek – mint például az Amnesty International – azonban elítélte az elfogadott módosítást, mondván: a nemzeti identitás vagy az erkölcsi kérdések – ebben az esetben – „homályos” és „tág” fogalmak, ezért kockázatosnak is tartják ezeket a kategóriákat, valamint szerintük szembe megy a nemzetközi joggal. Ugyanakkor a Velencei Bizottság üdvözölte a módosítás azon vállalását, amely a nemek közötti bérkülönbség felszámolására irányul.

