Ugandába küldené az illegális migránsokat a holland kormány

Az ENSZ-közgyűlés margóján született megállapodás szerint az afrikai országban hoznának létre központot, ahová a kitoloncolásra váró menedékkérőket helyeznék el – írja a Welt. Hasonló projektek korábban más országokban már megbuktak.

A holland kormány és Uganda képviselői New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés idején írtak alá szándéknyilatkozatot egy tranzittábor létrehozásáról az elutasított menedékkérők számára. A tervek szerint az ugandai központ azoknak az afrikai szomszédos országokból érkező menedékkérőknek nyújtana ideiglenes elhelyezést, akiket nem lehet közvetlenül hazájukba visszatoloncolni.

„Többet kell foglalkoznunk azzal, ami megvalósítható, mint azzal, ami nem” – fogalmazott David Van Weel holland bevándorlási miniszter, miután egyeztetett Odongo Jeje Abubakhar ugandai külügyminiszterrel.

A tábor célja, hogy „a migrációt ellenőrzés alatt tartsák”, ugyanakkor mindkét fél hangsúlyozta, hogy a létesítménynek meg kell felelnie a nemzeti, európai és nemzetközi jogszabályoknak.

A kezdeményezést a holland ellenzék korábban megvalósíthatatlannak nevezte, míg a brit kormány Ruandában tervezett hasonló kitoloncolási központját 2024-ben végleg elvetették a sorozatos bírósági kudarcok után.

