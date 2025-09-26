Szergej Lavrov: A NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak Ukrajnán keresztül

Éleződő feszültségek, súlyos támadások a Fekete-tengeren és a Krímben, valamint újabb figyelmeztetések a Zaporizzsjai atomerőmű körül – Moszkva és Kijev között tovább fokozódik a háború, miközben Szergej Lavrov drámai kijelentést tett a Nyugatról.

A G20 külügyminiszteri találkozóján szeptember 25-én Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állította, hogy a NATO és az Európai Unió Ukrajnán keresztül „hadat üzent Oroszországnak” – írja a The Kyiv Independent és a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Az orosz diplomácia vezetője szerint a Nyugat nem csupán közvetett módon támogatja Kijevet, hanem immár közvetlen félként vesz részt a konfliktusban.

Ezzel megerősítette a Kreml régóta hangoztatott narratíváját, amely szerint a háborút a NATO és az EU provokálta ki.

A külügyminiszter nyilatkozata egybecsengett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének szeptember 15-i kijelentésével, miszerint a katonai segítség miatt a NATO valójában háborúban áll Oroszországgal.

A feszültséget tovább növelte, hogy orosz drónok és vadászgépek többször is megsértették NATO-tagállamok légterét. Ezt követően Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy lőjék le a szabályszegő orosz repülőeszközöket, amit több európai vezető is támogatott. Válaszul Alekszej Meskov orosz nagykövet Franciaországban arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés Moszkva szemében „háborús cselekménynek” minősülne.

Támadások a Fekete-tengeren és a Krímben

Ukrajna katonai hírszerzése szeptember 24-én tengeri drónokkal támadta meg Oroszország fekete-tengeri olajtermináljait Tuapszéban és Novorosszijszkban, „megbénítva” a térség exportműveleteit. A célpontok között szerepelt a Transznyeft állami olajkomplexuma és a Kaszpi-tengeri Olajvezeték Konzorcium novorosszijszki terminálja.

A támadások következtében megsérült a konzorcium irodája, Tuapszéban pedig felrobbant az egyik legnagyobb orosz olajterminál rakodópontja.

Az akció részeként különleges egységek felgyújtották a repülőket, és elpusztították a partvédelmi megfigyelőrendszert is.

Újabb válsághelyzet a Zaporizzsjai atomerőműben

Az Energoatom ukrán állami atomenergia-vállalat közlése szerint a zaporizzsjai atomerőmű harmadik napja áram nélkül működik, miután szeptember 23-án orosz támadás érte az elektromos hálózatot. Az erőmű jelenleg csak dízelgenerátorokra támaszkodik, amelyek nem alkalmasak hosszú távú működésre.

Az Energoatom figyelmeztetett: a helyzet kritikus, és nemcsak Ukrajnára, hanem egész Európára veszélyt jelenthet.

Ez már a tizedik alkalom, hogy a háború kezdete óta teljes áramszünet állt elő az erőműben.

Zelenszkij: Tudniuk kell, hol vannak az óvóhelyek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak adott interjúban arról beszélt, hogy a Kreml vezetőinek fel kell készülniük arra, hogy célponttá válhatnak, amennyiben Ukrajna új, nagy hatótávolságú amerikai fegyvereket kap. Bár hangsúlyozta, hogy Kijev nem támad civileket, szerinte az orosz hatalmi központok, energiainfrastruktúra és fegyvergyártó létesítmények legitim célpontnak számítanak.

„Tudniuk kell, hol vannak az óvóhelyek” – fogalmazott az orosz vezetőkre utalva. Zelenszkij hozzátette, hogy az új fegyverek akár tárgyalóasztalhoz is kényszeríthetik Vlagyimir Putyint.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én. (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko)