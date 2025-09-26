Öt év börtönbüntetésre ítéltek Münchenben a budapesti Antifa-támadások egyik elkövetőjét

Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

A hivatalos közleményben Hanna S. néven említett elítélt kiszabott büntetése enyhébb lett, mint az ügyészek által gyilkossági kísérlet címén kért kilencévi börtön. A védelem eközben azt kérte, hogy a vádlottat mentsék fel, és fizessenek neki kártérítést az őrizetben eltöltött ideje miatt (az ítélet ellen mindkét fél fellebbezhet még).

Hanna S-t tavaly májusban tartóztatták le, és idén februárban állították bíróság elé a müncheni Stadelheim börtönben azzal a váddal, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely erőszakos támadásokat tervezett és hajtott végre olyan emberek ellen, akik részt venni készültek 2023 februárjában Budapesten az 1945-ös budai kitörési kísérletről szóló megemlékezésen.

Hanna S. védője, Yunus Ziyal a per elején „neonáci bemutatónak”, a „szélsőjobb jelenleg legnagyobb tömegeseményének” nevezte a minden évben megrendezett megemlékezést.

A vád szerint Hanna S. két garázda támadásban vett részt, amelyekben botot, kalapácsot, paprikasprayt használtak a csoport tagjai. Az első támadásban egy megtámadott férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, a másodikban a támadók főleg zúzódásokat, horzsolásokat okoztak.

A bíró „embervadászatnak” nevezte a csoport garázda akcióit, hozzátéve: „Erre nincs mentség, noha a [magyar] hatóságok érzékelhetően túl keveset tesznek a jobboldali szélsőségesség ellen”.

Az ítélethirdetés előtt Hanna S. támogatói tüntetést rendeztek a börtönépület előtt.

Idén januárban a most elítélten kívül hét további olyan személy adta fel magát a német hatóságoknak, aki részt vett a 2023. februári budapesti támadásokban. Közülük hat ellen a düsseldorfi felsőbíróságon vádat emeltek.

Kiemelt kép: Hanna S. a bíróságon, az ügy egyik tárgyalásán. Forrás: Youtube/BR 24.