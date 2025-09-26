Magyar Gripeneket riasztottak öt orosz vadászgép miatt Dániánál

Két magyar Gripen vadászgép szállt fel csütörtökön Litvániából, miután öt orosz katonai repülőgép megközelítette Dánia légterét. A NATO tájékoztatása szerint a légtérsértések az elmúlt hetekben sorozatosan ismétlődnek a térségben.

A szervezet tájékoztatása szerint egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös és három MiG–31-es típusú repülőgép tartott a dán határ felé. A NATO az X-oldalán fényképeket is közzétett az orosz gépekről.

A magyar Gripenek jelenleg a NATO balti légtérrendészeti missziójában szolgálnak, összesen négy géppel biztosítva a Baltikum védelmét.

Az elmúlt hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai gépek a NATO-tagállamok légterét:

előbb Lengyelország felett észleltek drónokat, majd Romániában történt incidenst, míg múlt pénteken három orosz vadászbombázó repült be Észtország területére.

A légtérsértések egyre komolyabb reakciókat váltanak ki a nyugati vezetők részéről. Először Petr Pavel cseh elnök figyelmeztetett arra, hogy ilyen esetek a védelmi mechanizmusok aktiválását is indokolhatják, beleértve a betolakodó repülőgépek lelövését. Hasonló álláspontot fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Kiemelt kép: Magyar Gripen vadászrepülőgépek 2019. december 17-én (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)