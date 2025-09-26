Lövöldözésekben való részvétel gyanújával ismét többeket előállítottak Brüsszelben

Az elmúlt hetekben 14 embert állítottak elő a Brüsszel nyugati részén, különösen Molenbeek városrészben történt lövöldözésekben való részvétel gyanújával, több lőfegyvert lefoglaltak – közölte rendőrségi tájékoztatás alapján a VRT belga műsorszolgáltató az internetes oldalán pénteken.

A beszámoló szerint Molenbeekben július és augusztus folyamán 13 lövöldözés volt, amelyekben négy ember megsebesült. A rendőrség illetékes szóvivője elmondta:

minden lövöldözés ügyében nyomozást indítottak annak megállapítására, hogy kapcsolatba hozható-e a kábítószer-bűnözéssel.

A bűnüldöző szervek több szakértői területet is magában foglaló munkacsoportot hoztak létre, amelynek segítségével a szolgálatok több gyanúsítottat előállítottak a nyomozások során – magyarázta. Az említett két hónapos időszakban

12 házkutatást hajtottak végre, négy gyanúsítottat letartóztattak, nyolc embert őrizetbe vettek, egy gyanúsított kiskorút pedig fiatalkorúak fogva tartási intézményében helyeztek el.

A rendőrség kilenc kézifegyvert, három géppuskát és két vadászpuskát foglalt le – közölte a szóvivő.

A The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál pénteki közlése szerint a jogszerűen tartott lőfegyverek száma Belgiumban 2010 és 2019 között 13 százalékkal, 805 148-ra emelkedett. Az országban mintegy 150 ezer ember tart magánál legálisan fegyvert, többségük vádásztársaságok tagjai. A listán a rendőrök és a biztonsági cégek alkalmazottai nem szerepelnek – jegyezték meg.

A brüsszeli ügyészség augusztus végi tájékoztatása szerint ezen a nyáron húsz lövöldözés, köztük két halálos kimenetelű, illetve nyolc sebesüléssel járó fegyveres utcai támadás történt Brüsszelben. A lőfegyverekkel elkövetett támadások között a kábítószer-kereskedelemhez köthető erőszak volt a leggyakoribb, de elfordultak fegyveres rablások vagy „elfajuló verekedések” is – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)