Lövöldözésekben való részvétel gyanújával ismét többeket előállítottak Brüsszelben

A beszámoló szerint Molenbeekben július és augusztus folyamán 13 lövöldözés volt, amelyekben négy ember megsebesült. A rendőrség illetékes szóvivője elmondta:
minden lövöldözés ügyében nyomozást indítottak annak megállapítására, hogy kapcsolatba hozható-e a kábítószer-bűnözéssel.
A bűnüldöző szervek több szakértői területet is magában foglaló munkacsoportot hoztak létre, amelynek segítségével a szolgálatok több gyanúsítottat előállítottak a nyomozások során – magyarázta. Az említett két hónapos időszakban
12 házkutatást hajtottak végre, négy gyanúsítottat letartóztattak, nyolc embert őrizetbe vettek, egy gyanúsított kiskorút pedig fiatalkorúak fogva tartási intézményében helyeztek el.
A rendőrség kilenc kézifegyvert, három géppuskát és két vadászpuskát foglalt le – közölte a szóvivő.
A The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál pénteki közlése szerint a jogszerűen tartott lőfegyverek száma Belgiumban 2010 és 2019 között 13 százalékkal, 805 148-ra emelkedett. Az országban mintegy 150 ezer ember tart magánál legálisan fegyvert, többségük vádásztársaságok tagjai. A listán a rendőrök és a biztonsági cégek alkalmazottai nem szerepelnek – jegyezték meg.
A brüsszeli ügyészség augusztus végi tájékoztatása szerint ezen a nyáron húsz lövöldözés, köztük két halálos kimenetelű, illetve nyolc sebesüléssel járó fegyveres utcai támadás történt Brüsszelben. A lőfegyverekkel elkövetett támadások között a kábítószer-kereskedelemhez köthető erőszak volt a leggyakoribb, de elfordultak fegyveres rablások vagy „elfajuló verekedések” is – tették hozzá.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)