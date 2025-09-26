Lengyelország riasztó üzenetet küldött állampolgárainak, hogy azonnal hagyják el Fehéroroszországot

„A biztonsági helyzet drasztikus romlása, a határlezárások vagy egyéb váratlan körülmények esetén az evakuálás jelentősen nehezebbé válhat, vagy akár lehetetlenné is válhat” – állt a nagykövetség közleményében a The Kyiv Independent szerint (a kommünikében valójában arról számoltak be elsősorban, hogy a fehérorosz területen nemrég lezajlott hadgyakorlat végeztével ismét megnyitják az amiatt lezárt határátkelőt, és ennek apropóján ismételték meg azt a figyelmeztetést, hogy a lengyeleknek nem ajánlatos Belaruszban maradniuk – a szerk.).
A lap hozzátette:
a figyelmeztetés a NATO és Oroszország közötti feszültségek fokozódása, valamint a „lengyel állampolgárok ismétlődő önkényes letartóztatásai” miatt történt.
Az elmúlt hónap során több incidens is történt: először orosz drónok sértették meg Lengyelország, Románia, sőt akár Dánia légtérét is. Szeptember 19-én Észtország azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG-31-es vadászgép megsértette légtérét, 12 percig tartózkodva az észt légtérben. Pénteken pedig két magyar vadászgépet riasztottak, miután öt orosz katonai repülőgép megközelítette Dánia légterét.
Kapcsolódó tartalom
Magyar Gripeneket riasztottak öt orosz vadászgép miatt Dániánál
Peszkov tagad: Nem sértették meg orosz vadászgépek az észt légteret
Orosz drón lépett be a román légtérbe, az F-16-osok már felszálltak
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban, a NATO repülőgépeit is riasztották
Két éjszakai drónriadó után újranyitották a dániai Aalborg repülőteret
A Bloomberg csütörtökön arról számolt be, hogy
az európai diplomaták ezen a héten figyelmeztették az orosz tisztviselőket: a NATO készen áll további légtérsértések esetén erő alkalmazására, akár orosz repülőgépek lelövésére is.
Bár Fehéroroszország közvetlenül nem vesz részt Oroszország Ukrajna elleni háborújában, az ország támogatja az orosz csapatmozgásokat a harcok során. Az invázió kezdetén Fehéroroszország engedélyezte a területén való átvonulást, hogy Oroszország a déli határuk felől próbálja elfoglalni Kijevet. Szeptemberben pedig a belorusz vezetés ismét vendégül látta az orosz csapatokat a két ország katonai hadgyakorlata során.
A lengyel tisztviselők az elmúlt hetekben szintén fokozott retorikát alkalmaztak Oroszországgal szemben, miután szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be lengyel területre. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter jelezte támogatását az orosz gépek lelövésére, a közösségi médiában „Roger that” (Vettem) kommenttel reagálva Trump kijelentésére, miszerint a NATO szövetségeseknek lelőhetik az orosz repülőket.
Kapcsolódó tartalom
Varsó szeptember 24-én feloldotta a Zapad-2025 nevű orosz-fehérorosz gyakorlatok idejére bevezetett határzárat Fehéroroszország felé. Donald Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a határátkelők újbóli lezárásának lehetősége továbbra is fennáll.
„Ha a szomszédaink feszültsége vagy agresszív magatartása fokozódik, nem habozunk, és ismét lezárjuk az átkelőket”
– mondta.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszél a legutóbbi légtérsértés miatt összehívott rendkívüli kabinetülésen Varsóban 2025. szeptember 10-én, amelynek hajnalán több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben (Fotó: MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn)