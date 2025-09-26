Lengyelország riasztó üzenetet küldött állampolgárainak, hogy azonnal hagyják el Fehéroroszországot

Lengyelország minszki nagykövetsége csütörtök éjjel arra szólította fel állampolgárait, hogy „azonnal hagyják el” Fehéroroszországot a fokozódó feszültségek közepette, amelyek Oroszország és Ukrajna között zajló háborúból fakadnak, és amelyek a két ország viszonyára is hatással voltak.

„A biztonsági helyzet drasztikus romlása, a határlezárások vagy egyéb váratlan körülmények esetén az evakuálás jelentősen nehezebbé válhat, vagy akár lehetetlenné is válhat” – állt a nagykövetség közleményében a The Kyiv Independent szerint (a kommünikében valójában arról számoltak be elsősorban, hogy a fehérorosz területen nemrég lezajlott hadgyakorlat végeztével ismét megnyitják az amiatt lezárt határátkelőt, és ennek apropóján ismételték meg azt a figyelmeztetést, hogy a lengyeleknek nem ajánlatos Belaruszban maradniuk – a szerk.).

A lap hozzátette:

a figyelmeztetés a NATO és Oroszország közötti feszültségek fokozódása, valamint a „lengyel állampolgárok ismétlődő önkényes letartóztatásai” miatt történt.

Az elmúlt hónap során több incidens is történt: először orosz drónok sértették meg Lengyelország, Románia, sőt akár Dánia légtérét is. Szeptember 19-én Észtország azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG-31-es vadászgép megsértette légtérét, 12 percig tartózkodva az észt légtérben. Pénteken pedig két magyar vadászgépet riasztottak, miután öt orosz katonai repülőgép megközelítette Dánia légterét.

A Bloomberg csütörtökön arról számolt be, hogy

az európai diplomaták ezen a héten figyelmeztették az orosz tisztviselőket: a NATO készen áll további légtérsértések esetén erő alkalmazására, akár orosz repülőgépek lelövésére is.

Bár Fehéroroszország közvetlenül nem vesz részt Oroszország Ukrajna elleni háborújában, az ország támogatja az orosz csapatmozgásokat a harcok során. Az invázió kezdetén Fehéroroszország engedélyezte a területén való átvonulást, hogy Oroszország a déli határuk felől próbálja elfoglalni Kijevet. Szeptemberben pedig a belorusz vezetés ismét vendégül látta az orosz csapatokat a két ország katonai hadgyakorlata során.

A lengyel tisztviselők az elmúlt hetekben szintén fokozott retorikát alkalmaztak Oroszországgal szemben, miután szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be lengyel területre. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter jelezte támogatását az orosz gépek lelövésére, a közösségi médiában „Roger that” (Vettem) kommenttel reagálva Trump kijelentésére, miszerint a NATO szövetségeseknek lelőhetik az orosz repülőket.

Varsó szeptember 24-én feloldotta a Zapad-2025 nevű orosz-fehérorosz gyakorlatok idejére bevezetett határzárat Fehéroroszország felé. Donald Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a határátkelők újbóli lezárásának lehetősége továbbra is fennáll.

„Ha a szomszédaink feszültsége vagy agresszív magatartása fokozódik, nem habozunk, és ismét lezárjuk az átkelőket”

– mondta.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszél a legutóbbi légtérsértés miatt összehívott rendkívüli kabinetülésen Varsóban 2025. szeptember 10-én, amelynek hajnalán több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben (Fotó: MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn)