Kínai külügyminisztérium: az ukrajnai háború gyökere Európa régóta felhalmozódott biztonsági ellentmondásaiban keresendő

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette: Peking nem hajlandó rákényszeríteni Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére.
Kuo Csia-kun hangsúlyozta:
a konfliktus csak akkor rendezhető, ha minden fél jogos biztonsági érdekei érvényesülnek, és párbeszéd, valamint tárgyalások révén létrejön egy kiegyensúlyozott, hatékony és tartós európai biztonsági rendszer.
Hozzátette:
nem Kína akadályozza a háború lezárását, hanem mások szítják a feszültséget, gerjesztik a harcokat, és „még háborús haszonra is szert tesznek”.
Kuo emlékeztetett arra, hogy Kína nem az ukrajnai háború kirobbantója és nem is közvetlen szereplője. Hozzátette: az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Peking mindvégig objektív és pártatlan álláspontot képviselt, a béketárgyalások előmozdításán dolgozott, amit a nemzetközi közösség széles körben elismert.
Peking támogatja, hogy Európa aktívabb szerepet játsszon az ukrajnai háború politikai rendezésének folyamatában – tette hozzá a szóvivő.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jerome Favre)