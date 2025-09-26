Kínai külügyminisztérium: az ukrajnai háború gyökere Európa régóta felhalmozódott biztonsági ellentmondásaiban keresendő

Az ukrajnai háború gyökere Európa régóta felhalmozódott biztonsági ellentmondásaiban keresendő - vélekedett Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője pénteken, a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette: Peking nem hajlandó rákényszeríteni Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére.

Kuo Csia-kun hangsúlyozta:

a konfliktus csak akkor rendezhető, ha minden fél jogos biztonsági érdekei érvényesülnek, és párbeszéd, valamint tárgyalások révén létrejön egy kiegyensúlyozott, hatékony és tartós európai biztonsági rendszer.

Hozzátette:

nem Kína akadályozza a háború lezárását, hanem mások szítják a feszültséget, gerjesztik a harcokat, és „még háborús haszonra is szert tesznek”.

Kuo emlékeztetett arra, hogy Kína nem az ukrajnai háború kirobbantója és nem is közvetlen szereplője. Hozzátette: az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Peking mindvégig objektív és pártatlan álláspontot képviselt, a béketárgyalások előmozdításán dolgozott, amit a nemzetközi közösség széles körben elismert.

Peking támogatja, hogy Európa aktívabb szerepet játsszon az ukrajnai háború politikai rendezésének folyamatában – tette hozzá a szóvivő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jerome Favre)