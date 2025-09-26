Kim Dzsongun atomrakétái hamarosan elérhetik az Egyesült Államokat – figyelmeztetett a dél-koreai elnök

Észak-Korea közel áll ahhoz, hogy olyan interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) fejlesszen ki, amely nukleáris töltettel elérheti az Egyesült Államokat – jelentette ki csütörtökön Dél-Korea elnöke, azonban hozzátette, hogy az utolsó, kulcsfontosságú lépés még hiányzik.

Észak-Korea 2019 óta fokozta rakétakísérleteit, miután összeomlottak Donald Trump és Kim Dzsongun tárgyalásai az országot sújtó amerikai vezetésű szankciók miatt. Trump azóta többször is jelezte: szeretné újraindítani a diplomáciát Kim vezetővel.

Csütörtökön New Yorkban, a New York-i Értéktőzsdén tartott befektetési csúcson I Dzsemjong dél-koreai elnök kijelentette:

Észak-Korea már most is rendelkezik elegendő atomfegyverrel a „rezsim túléléséhez”, és folyamatosan állít elő nukleáris anyagot, valamint fejleszt olyan ICBM-eket, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket eljuttatni az amerikai szárazföldre.

„Úgy tűnik, még nem sikerült, de már csak egyetlen végső lépés van hátra – az úgynevezett légköri visszatérés technológiája, de ez is hamarosan megoldódhat” – mondta I Dzsemjong.

Dél-Korea elnöke szerint ha a jelenlegi helyzet változatlan marad, Észak-Korea évente nagyjából 15–20 atomfegyvert fog hozzáadni arzenáljához, ICBM-technológiája pedig olyan szintre fejlődik, hogy több robbanófeje lesz, mint amennyire védekezéshez szüksége lenne – közölte az NBC News.

„És mi lesz a fölösleggel? Attól tartunk, hogy exportálni fogják” – mondta I Dzsemjong, aki megismételte azon javaslatát, amelyet kedden az ENSZ Közgyűlésén is előadott: egy fokozatos megoldásra van szükség az észak-koreai nukleáris kérdésben, elismerve, hogy a teljes leszerelés rövid távon nem reális. Ehelyett a cél szerinte annak kellene lennie, hogy Észak-Korea először fagyassza be, majd csökkentse, és végül számolja fel nukleáris programját.

Ehhez azonban Kim Dzsongunnak olyan tárgyalópartnerre lesz szüksége, akiben megbízik – és Trump „egyedülállóan alkalmas arra, hogy ez a partner legyen” – tette hozzá.

„Ha békét lehet teremteni a világ utolsó megosztott félszigetén, az a békeépítés valóban világtörténelmi vívmánya lenne – egy igazi béketeremtő teljesítménye”

– fogalmazott I Dzsemjong, aki múlt hónapban a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel. Trump az újságíróknak akkor azt mondta: szeretne még idén találkozni az Észak-koreai vezetővel.

Kim Dzsongun vasárnap kijelentette, bár „jó személyes emlékei” vannak Trumppal való találkozóiról, nincs oka újra tárgyalni, hacsak az Egyesült Államok nem „hagy fel téves rögeszméjével a leszerelésről”. Emellett elutasította I Dzsemjong béke felé tett gesztusait is, például a propaganda-szórólapok léggömbökről való bejuttatásának és a hangszórós határmenti adásoknak a felfüggesztését. A két Korea így hivatalosan továbbra is háborúban áll, mivel az 1950–53-as koreai háború fegyverszünettel, nem pedig békeszerződéssel ért véget.

Nincs más választás?

Az elmúlt években, a tárgyalások hiányában Észak-Korea jelentős előrelépést ért el nukleáris és rakétaprogramjaiban. Tavaly tesztelte eddigi legnagyobb interkontinentális rakétáját, a Hvaszong–19-et, amely szakértők szerint elérheti az Egyesült Államok bármely pontját – bár sokan kételkednek abban, hogy Észak-Korea képes lenne irányítani a rakétát, illetve megvédeni a robbanófejet a légkörbe való visszatéréskor.

Észak-Korea pedig immár azt állítja: az Egyesült Államoknak és másoknak nincs más választásuk, mint elfogadni, hogy atomfegyverrel rendelkező államról van szó.

Csütörtökön Dél-Korea egyesítési miniszter közölte, hogy Észak-Korea négy urándúsító létesítményt működtet, köztük az egyetlen hivatalosan bejelentett helyszínt, a fővárostól, Phenjantól mintegy 100 kilométerre fekvő Jongbjonban.

Kiemelt kép: A KCNA észak-koreai állami hírügynökség felvételén Kim Dzsongun észak-koreai vezető tüzérségi lőgyakorlatot tekint meg egy meg nem nevezett észak-koreai helyszínen 2024. március 7-én (Fotó: MTI/EPA/KCNA)