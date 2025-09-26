Kijev fokozza a feszültséget: pénteken kitiltottak három magyar katonatisztet Ukrajnából

A tárcavezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást.
A magyar döntést Szibiha megalapozatlannak nevezte. „Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az a hadseregünket érinti” – tette hozzá a külügyminiszter.
Az előzmény: a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt augusztus végén kitiltották az ukrán drónerők parancsnokát
A mostani eset előzménye az volt, hogy Szijjártó Péter augusztus végén bejelentette Robert Brovgyinak, az ukrán drónerők parancsnokának kitiltását hazánkból és egyben a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt.
A külügyminiszter szerint a kőolajvezeték elleni akkor támadás légicsapás súlyos támadás volt Magyarország szuverenitása ellen. „Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak. A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni” – közölte a külügyminiszter.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.
„Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből”
– jelentette be.
Az indoklás szerint Brovgyi magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene – tették hozzá. Megjegyezték, hogy a tilalom az Európai Unió valamennyi tagállamára és a teljes schengeni térségre kiterjed, az erről szóló figyelmeztető jelzés bekerült a Schengeni Információs Rendszerbe.
Kiemelt kép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE/Michael Buholzer)