„Ha a NATO lelő egy orosz repülőgépet is, az háború lesz” – orosz nagykövet figyelmeztette a „teljes erővel reagálni kész” európai képviselőket

Európai diplomaták ezen a héten figyelmeztették a Kremlt, hogy a NATO kész teljes erővel reagálni további légtérsértésekre, akár orosz repülőgépek lelövésével is.

Egy feszültséggel terhelt moszkvai találkozón brit, francia és német követek vetették fel aggályaikat az észt légtér fölötti múlt heti behatolással kapcsolatban, amikor három MiG–31-es vadászgép tért be – közölte a Bloomberg névtelenséget kérő bennfentes forrásokra hivatkozva.

A megbeszélés után a résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a légtérsértés szándékos taktika volt, amelyet orosz parancsnokok rendeltek el.

A Bloomberg forrásai szerint a megbeszélések során egy orosz diplomata azt mondta az európaiaknak, hogy a behatolások válaszlépések az ukrán támadásokra a Krím ellen.

A Kreml szerint az ilyen műveletek a NATO támogatása nélkül nem lettek volna lehetségesek, és ennek nyomán Oroszország úgy véli, hogy máris konfrontációban áll európai országokkal.

A résztvevők elmondása szerint az orosz fél részletes jegyzeteket készített a beszélgetésről, ami arra utalt a tárgyaló európai delegáció részéről, hogy utasítást kaphattak: adjanak részletes tájékoztatást a NATO álláspontjáról a parancsnoki lánc felsőbb szintjeinek – írja a Bloomberg.

A hivatalos orosz kommunikációs máshogy szól

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov nemrég a TASZSZ állami hírügynökségnek azt mondta: „erről nem is akarok beszélni, mert ez egy nagyon felelőtlen állítás”. Peszkov a Bloomberg megkeresésére ismételte, hogy Oroszország álláspontja szerint nincs megerősítő bizonyíték az orosz légtérsértésekre.

A NATO keleti tagjait az elmúlt hónapban sorozatos incidensek érték, amelyek példa nélküli próbát jelentettek a szövetség elkötelezettségére nézve. Az Egyesült Királyság kijelentette, hogy „kész határozottan megvédeni légterét bármilyen behatolással szemben” – közölte egy kormányzati szóvivő.

Egy német kormánytisztviselő megerősítette, hogy a megbeszélés megtörtént, és hogy a nagykövetek közölték Moszkvával, hogy a behatolásokat meg kell szüntetni. Friedrich Merz kancellár csütörtökön azt mondta, hogy koordinál a párizsi, londoni és varsói partnerekkel, és támogat „minden szükséges intézkedést”.

A NATO Alapszerződésének 4. cikkelyét, amely konzultációkat indít el egy észlelt fenyegetés esetén, 1949-es megalakulása óta mindössze kilencszer hívták életbe — és ezek közül kettő idén, a lengyel és az észt légtérbe történő behatolások után. Mindeközben a dán hatóságok szerdán jelezték, hogy ők is fontolóra vehetik ezt a lépést, miközben vizsgálják a légiközlekedést megzavaró dróntámadások esetleges orosz kapcsolatát, bár a Kreml ismét tagadta érintettségét.

A hirtelen esetszám-növekedés összhangban van egyes biztonsági szakértők nézetével, miszerint Moszkva ellenséges lépése valószínűleg nem konvencionális támadás formájában érkezne a Nyugat ellen, hanem egy hibrid műveletként, amely tudatosan homályban hagyja eredetét és motivációit.

„Oroszország próbál minket, a felkészültségünket, az elkötelezettségünket a megtorlásra” — mondta Gitanas Nausėda litván elnök hétfőn az ENSZ Közgyűlésének margóján New Yorkban adott interjújában. „Szerintem nagyon fontos a szolidaritás megmutatása — és még fontosabb a gyors reakció” – tette hozzá. Mindazonáltal a Kreml szándékait illető bizonytalanság dilemmát teremt az európai tisztviselők számára: óvakodnak bármitől, ami eszkalációhoz vezethet a feszültségekben Oroszországgal, és ez megnehezíti az egység fenntartását.

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a NATO vezetőit, köztük Donald Tusk lengyel elnököt is, akik határozottan a légtér megsértése esetén a repülőgépek lelövését szorgalmazták, miközben a német védelmi miniszter, Boris Pistorius azt mondta, hogy a NATO-szövetségesek könnyen „belesétálhatnak Putyin eszkalációs csapdájába”, ha lelövik az orosz gépeket.

„Ha a NATO egy orosz repülőgépet lelő a feltételezett légtérsértés ürügyén, az háború lesz”

— mondta Alexey Meshkov orosz nagykövet csütörtökön az RTL francia rádió műsorában.

Más NATO-vezetők, köztük Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni is óvatosságra intette a szövetségeseket, gyakorlatilag arra figyelmeztetve, hogy ne ugorjanak Putyin csapdájába, de a holland miniszterelnök, Dick Schoof azt mondta, támogatná egy repülőgép lelövését.

Kiemelt kép: A lengyel légierő egyik F-16-os vadászgépe a Ramstein Legacy 2022 légvédelmi gyakorlaton, amelyet a NATO légi parancsnokság integrált légi- és rakétavédelmi (IAMD) gyakorlata keretében tartanak Poznanban 2022. június 7-én (Fotó: MTI/EPA-PAP/Jakub Kaczmarczyk)