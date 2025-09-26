Felhívást intézett az olasz államfő a segéllyel Gázába tartó nemzetközi flottilla tagjaihoz

A civil lakosságnak szánt segélyek célba juttatását nevezte a Global Sumud Flotilla elsőrendű küldetésének Sergio Mattarella olasz államfő, aki felhívást intézett a Gázához közeledő nemzetközi tengeri misszióhoz pénteken.

Sergio Mattarella arra kérte a flottillához csatlakozott aktivistákat, fogadják el a jeruzsálemi latin patriarkátus felajánlotta közvetítést, és adják át annak a hajókon szállított humanitárius segélyszállítmányt. Annak a patriarkátusnak, amely vállalta, hogy biztonságban továbbítja a segélyeket a Gázai övezetben élőknek.

Mattarella azt mondta, hogy miután az emberi élet teljesen értékét veszítette Gázában, el kell kerülni újabb életek veszélyeztetését. Az államfő a Global Sumud Flotilla hajóin utazó több száz aktivistára utalt, akik eredeti tervükhöz hűen a palesztin partok felé tartanak, amelyeket izraeli hajóblokád övez. Az olasz elnök megjegyezte, hogy a flottilla missziójának a gázai gyermekeknek, nőknek és férfiaknak összegyűjtött segélyek célba juttatása számít, ami vészhelyzet esetén meghiúsulhat.

Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani is úgy vélte, hogy „nem tanácsos” megpróbálni áttörni az izraeli hajóblokádot.

Tajani a Corriere della Sera című napilapnak adott interjúban kijelentette, hogy a Gázai övezetben a helyzet sokkal veszélyesebb, mint az távolabbról tűnik.

„Mindent meg kell tenni, hogy a flottilla aktivistáinak élete ne kerüljön veszélybe, és azoknak a katonáknak az élete se, akik a civileknek nyújtanak védelmet, nem harcolni vannak ott”

– utalt az olasz diplomácia vezetője azon a két hadihajón szolgáló olasz katonákra, amelyek a Flotillát kísérik.

A Fasan nevű haditengerészeti fregatt és a másik hadihajó, az Alpino két napja kíséri a Földközi-tengeren a flottilla konvoját. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter rendelte ki a hadihajókat a nemzetközi misszió kísérésére, miután azt dróntámadások érték. Spanyolország is hadihajókkal kíséri a flottillát.

A Global Sumud Flotilla jelenleg több mint ötven kisebb-nagyobb hajóból áll, fedélzetükön több mint negyven ország állampolgáraival, köztük aktivistákkal, jogászokkal, politikusokkal, orvosokkal, újságírókkal. Főként élelmiszert és gyógyszert szállítanak a humanitárius katasztrófa fenyegette Gázai övezetbe. A hajókon több olasz politikus utazik a baloldali Demokrata Párt (PD), a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) színeiben.

A flottilla korábban nemet mondott arra, hogy Izraelnek adja át vagy Cipruson tegye partra a segélyszállítmányt.

A hajókonvoj útját kiemelt figyelem kíséri az olaszországi baloldali szervezetek és mozgalmak részéről, amelyek hétfő óta mindennapos tiltakozó akciókkal fejezik ki szolidaritásukat a gázai lakossággal.

Kiemelt kép: .A spanyol haditengerészet Meteoro-osztályú Furor járőrhajója útnak indul a Global Sumud Flotilla védelmére a murciai Cartagena kikötőjéből 2025. szeptember 26-án pirkadat előtt (Fotó: MTI/EPA/EFE/Marcial Guillen)