„Ez az igazságról szól, nem bosszúról” – Trump örül a „korrupt” volt FBI-igazgató elleni vádemelésnek

Vádat emeltek a a Kongresszusnak tett hamis vallomása miatt a volt FBI-igazgató, James Comey ellen. A virginiai vádemelés napokkal azután született, hogy Trump felszólította az ország legfőbb jogi tisztségviselőjét: vizsgálja szigorúbban politikai ellenfeleit, köztük Comeyt is.

Donald Trump üdvözölte a vádemelést egy olyan magas rangú tisztségviselő ellen, aki régóta a célkeresztjében van.

Comeyt azzal vádolják, hogy 2020-ban hazudott egy szenátusi bizottságnak arról, engedélyezett-e titkos információk médiának való kiszivárogtatását.

Amennyiben bűnösnek találják, akár öt év börtönre is ítélhetik. Előzetes meghallgatását – amelyen a vádpontokat hivatalosan felolvassák a bíróság előtt – október 9-re tűzték ki Alexandriában, Virginiában. Érdekesség, hogy a vádak ötéves elévülési ideje jövő héten járt volna le – írja a BBC.

Comey 2013 és 2017 között volt az FBI igazgatója. Viharos hivatali idejéhez tartozott a Clinton-emailbotrány vizsgálatának vezetése, közvetlenül a 2016-os elnökválasztás előtt, amelyet Clinton elveszített Trumppal szemben. Trump később menesztette Comeyt az orosz beavatkozás vizsgálata közben.

A mostani vizsgálatot Trump korábbi személyes ügyvédje, Lindsey Halligan, Virginia keleti körzetének a hétfőn kinevezett államügyésze vezeti. Pam Bondi főállamügyész – akit Trump az előző hétvégén sürgetett Comey ügyének folytatására – közleményében úgy fogalmazott: a vádemelés „a minisztérium elkötelezettségét tükrözi azok felelősségre vonása iránt, akik hatalmi pozíciójukat arra használják, hogy félrevezessék az amerikai népet”.

A kétoldalas vádirat kevés részletet tartalmaz, de kimondja, hogy Comeyt egy rendbeli hamis vallomással és egy rendbeli igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják:

Az első vádpont szerint Comey azt mondta a kongresszusi bizottságnak, hogy nem engedélyezte senkinek az FBI-nál, hogy névtelen forrásként szerepeljen a vádiratban „SZEMÉLY 1”-ként említett, feltehetően Clintonról szóló FBI-nyomozásról szóló híradásokban.

A második vádpont szerint Comey „korrupt módon törekedett arra, hogy befolyásolja, akadályozza és meggátolja” a bizottság munkáját hamis vallomásokkal.

Mindkét vádpont Comey 2020 szeptemberi szenátusi meghallgatásához kapcsolódik, amelyen az FBI két vizsgálatáról kérdezték: az egyik az orosz, Trump melletti választási beavatkozásról, a másik Hillary Clinton magánszerveres emailhasználatáról szólt. Ezen a meghallgatáson Ted Cruz texasi republikánus szenátor Comey 2017-es vallomásáról kérdezte, amelyben tagadta, hogy engedélyezte volna az FBI egyik tisztségviselőjének névtelen sajtóforrásként nyilatkozni Trump vagy Clinton ügyében. Comey 2020-ban megerősítette akkori állítását. Az esküdtszék elutasította a harmadik, további hamis vallomásra vonatkozó vádpontot.

Comey a csütörtöki vádemelés után közzétett videónyilatkozatában azt mondta:

„Családommal együtt évek óta tudjuk, hogy ára van annak, ha szembeszállunk Donald Trumppal.”

„Nem fogunk térden állva élni, és nektek sem kellene” – folytatta, majd hozzátette: „Ártatlan vagyok. Legyen tárgyalás.”

Az ügy Trump második elnöki ciklusának eddigi legnagyobb horderejű vádemelése közszereplő ellen.

Péntek reggel az amerikai elnök Comeyt „korrupt rendőrnek” nevezte.

„Hazugságon kapták a Kongresszus előtt. Ez az igazságról szól, nem bosszúról. Azt hiszem, lesznek még mások is”

– mondta Trump, noha tagadta, hogy listát vezetne róluk.

Trump az utóbbi időben nyíltan elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy ellenfeleinek – például Comey, Adam Schiff szenátor vagy Letitia James New York-i főállamügyész – vádemelése lassan halad.

Kiemelt kép: 2017. május 3-án a szenátus igazságügyi bizottságának washingtoni meghallgatásán készített kép James Comeyről (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)