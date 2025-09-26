Elvetették a terrorizmus vádját a Sziget fesztiválról kitiltott, Izrael-ellenes Kneecap zenésze ellen

Eljárási hibákra hivatkozva elvetette pénteken az eljáró londoni bíróság az antiszemita Kneecap ír rapegyüttes egyik tagja elleni, terrorista bűncselekményhez kapcsolódó vádat.

Liam O’Hanna – ír nevén Liam Óg Ó hAnnaidh – ellen terrorizmushoz kapcsolódó bűncselekmény címén emelt vádat az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS), miután a gyanú szerint egy tavaly novemberi londoni koncerten az Irán által támogatott libanoni Hezbollah radikális síita milícia zászlaját tette közszemlére. Emiatt a bírósági ügy miatt a zenekar le is mondta az októberre tervezett turnét az Egyesült Államokban.

A Mo Chara művésznéven fellépő O’Hanna pénteken jelent meg a londoni Woolwich kerület koronabírósága előtt, amelynek tanácsvezető bírája, Paul Goldspring közölte: a beterjesztett vád törvényességi szempontból semmis, mivel a vádemelés a vádhatóság által vélelmezett bűncselekmény után több mint hat hónappal – vagyis a jogszabályban előírt határidő lejárta után – történt. A bíró szerint mindemellett a vádemeléshez több felettes hatóság engedélye is hiányzott.

A Hezbollah szerepel a brit kormány által terrorcsoportnak nyilvánított szerveződések listáján. A brit terrorellenes törvény alapján pedig súlyos bűncselekménynek számít a listán felsorolt csoportok támogatása, és elmarasztaló ítélet esetén 14 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható ilyen ügyekben.

Az ügyészség közölte, hogy tanulmányozza a bírósági döntés elleni fellebbezés lehetőségét.

Michelle O’Neill észak-írországi miniszterelnök ugyanakkor az X portálon azt írta: a vádemelés Liam O’Hanna ellen kiszámított kísérlet volt azok elhallgattatására, akik szót emelnek a Gázai övezetben zajló izraeli népirtás ellen. O’Neill szerint a Kneecap a világ színpadairól leplezte le ezt a népirtást, és „mindannyiunk felelőssége, hogy továbbra is szót emeljünk a Palesztinát sújtó igazságtalanság ellen”.

Mint írtuk, az együttest – amely fellépett volna az idei Sziget fesztiválon – a magyar kormány a nyáron három évre kitiltotta Magyarország területéről, azzal az indokkal, hogy a Kneecap tagjai folyamatos jelleggel, ismétlődő módon a terrorizmust és terroristákat támogató antiszemita gyűlöletbeszédet folytatnak.

Kiemelt kép: Liam Óg Ó hAnnaidh, művésznevén Mo Chara, a Kneecap északír rapegyüttes egyik tagja távozik a londoni Westminster kerületi bíróságról 2025. augusztus 20-án, a terrorizmus bűncselekményének gyanúja miatti kihallgatásuk után (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)