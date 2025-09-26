Baktériumfertőzés okozhatta öt román gyermek halálát Jászvásár gyermekkórházában

Járványügyi vizsgálatot indított a román közegészségügyi szolgálat a jászvásári (Iasi) Sfanta Maria Gyermekkórház intenzív osztályán, miután a helyi sajtó arról írt, hogy ott az utóbbi hetekben öt, különböző súlyos betegségben szenvedő gyermek vesztette életét baktériumfertőzés miatt – közölte pénteken a News.ro hírportál.

A 7Iasi című lap újságírói szerint az intenzív terápiás részlegen kimutatott Serratia Marcescens baktérium más kiskorú betegeket is megfertőzött, ezért a kórház vezetősége elrendelte az osztály bezárását.

Catalina Ionescu doktornő, a kórház igazgatója pénteken a News.ro-nak azt mondta, a fertőzés miatt a kórház már tíz napja nem fogad betegeket az intenzív osztályon más megyékből, csak az épületben máshol rendelkezésre álló férőhelyeket használják, ahol nem tapasztalták a fertőzést. Ezzel egyidejűleg fokozták a kórházban a higiéniai intézkedéseket.

A Serratia Marcescens baktériumnak kedvez a nedves környezet, gyakori a fürdőszobákban, a szappanokból és samponokból származó zsíros lerakódásokat tápanyagként hasznosítja.

A baktérium az egészséges immunrendszerűekre általában nem ártalmas, de a legyengült immunrendszerű embereknél lég- vagy húgyúti betegségeket idézhet elő.

Az Agerpres hírügynökség a közegészségügyi hatóságtól megtudta: a jászvásári Sfanta Maria Gyermekkórház az első fél évben 162 kórházi fertőzést jelentett, közülük 64-et az intenzív terápiás részlegen észleltek.

A News.ro szerint a jászvásári gyermekkórház teljes felújítását 2023-ban fejezték be. A négy évig tartó munkálatokat az EU Regionális Operatív Programjából finanszírozták, a projekt értéke megközelítette a 140 millió lejt (10 milliárd forint).

