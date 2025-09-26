Az oroszok manipulálhatják a német műholdakat a védelmi miniszter szerint

A német védelmi miniszter szerint orosz műholdak követik és közelítik meg a német hadsereg által használt kommunikációs műholdakat. Boris Pistorius figyelmeztetett, hogy Oroszország és Kína olyan ütemben bővítette háborús képességeit az űrben, hogy már képesek lehetnek megzavarni más műholdak működését vagy akár kinetikusan megsemmisíteni azokat.

Boris Pistorius a berlini űrkonferencián úgy fogalmazott:

„Oroszország és Kína az elmúlt években gyors ütemben bővítette háborús képességeit az űrben. Képesek megzavarni a műholdak működését, elvakítani, manipulálni vagy akár kinetikusan megsemmisíteni azokat.”

Elmondta, hogy a német hadsereget már érte efféle támadás.

Az Intelsat, egy amerikai–luxemburgi vállalat több mint 50 olyan műholdat üzemeltet, amelyeket magáncégek és kormányzati ügynökségek is használnak. A szóban forgó két orosz műholdat – amelyeket 2014-ben és 2023-ban bocsátottak fel – régóta a lehallgatás vádjával illetik, mivel más műholdak közelében áll meg.

Kapcsolódó tartalom Egyszerre három orosz vadászgép sértette meg Észtország légterét

A francia Aldoria űripari startup például arról számolt be, hogy 2024 májusában az egyik orosz műhold „hirtelen közeli megközelítést” hajtott végre egy másik műhold felé. Egy évvel korábban az amerikai Slingshot Aerospace „barátságtalan” viselkedést jelentett, ugyanis az egyik műhold mintázatszerűen állt meg nem orosz műholdak közelében.

Sean Bell katonai elemző közölte: az egyik orosz műhold legközelebbi megközelítése körülbelül 10 kilométerre volt – ami az űrben rendkívül közeli, tekintve, hogy ezek a műholdak másodpercenként nagyjából 3 kilométernyi távolságot mozognak.

„Időről időre közelebb kerül az egyikhez, majd egy másikhoz – mintha tesztelné, mennyire tud közel menni. Ez egy kicsit olyan, mint a Moonraker, és kétségkívül fenyegetést jelent a katonai kommunikációnkra és potenciálisan az űrbeli képességeinkre”

– mondta a Sky Newsnak.

„A legtöbb ország rájött, hogy nem költött eleget az űrre. Az ilyen figyelemfelhívások biztosítják a több forrást, amellyel tehetünk valamit ellene” – tette hozzá a katonai elemző pár nappal azután, hogy a német védelmi miniszter a csütörtöki konferencián bejelentette: az ország a következő öt évben 35 milliárd eurót fektet az űrprogramjaiba.

Beszédében később így figyelmeztette a résztvevőket:

„Harminckilenc kínai és orosz felderítő műhold repül felettünk… tehát vigyázzanak, mit mondanak.”

A kiemelt kép illusztráció.