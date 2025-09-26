A brit miniszterelnök kijelentette: a Munkáspárt és a baloldal hibázott a bevándorlás ügyében

Keir Starmer brit miniszterelnök elismerte, hogy a Munkáspárt korábban félrekezelte a bevándorlás kérdését. A politikus egy új, kötelező digitális személyi azonosító bevezetését jelentette be, amely a feketegazdaság visszaszorítását és az illegális migráció elleni fellépést szolgálná.

A brit miniszterelnök The Telegraph hasábjain, a Reform UK párt ellen irányuló beszéde előtt írt cikkében ismerte el, hogy a Munkáspárt a múltban „félrenézett” a választók bevándorlással kapcsolatos aggodalmain. Mint fogalmazott: „Túl könnyű volt bejutni az országba, dolgozni a feketegazdaságban és illegálisan maradni.”

A miniszterelnök ezért új intézkedést jelentett be: minden felnőtt brit állampolgár kötelező, ingyenes digitális személyi igazolványt kapna, amely 2030-ig fokozatosan válna elengedhetetlenné a munkavállaláshoz.

A kártyát egy központi adatbázis ellenőrizné, így csak azok dolgozhatnának, akik jogosultak az Egyesült Királyságban élni és munkát vállalni.

A bejelentés 15 évvel Tony Blair azonosító kártya-tervezetének bukása után érkezett, amelyet a konzervatív–liberális koalíció akkor az állampolgári szabadságjogok csorbításaként vetett el. Starmer szerint a lépés nemcsak a jobboldal jelszavaival kíván szembeszállni, hanem a Reform UK „mérgező” megosztó politikájával is.

„Nincs csodafegyver, de minden eszközt be kell vetnünk, hogy megakadályozzuk az illegális migrációt”

– írta.

A miniszterelnök a londoni Global Progress Action Conference-en tartandó beszédében a hazafiság kérdését is középpontba állította, miközben saját pártján belül is egyre nagyobb nyomás nehezedik rá. Andy Burnham potenciális kihívóként léphet fel ellene, aki szerint a pártvezetés irányváltásra szorul.

A digitális személyi terve azonban erős ellenállást váltott ki: a Konzervatív Párt, a Reform UK és a civil szabadságjogi szervezetek egyaránt elutasítják. Kemi Badenoch konzervatív vezető „kétségbeesett trükknek” nevezte a bejelentést, míg Nigel Farage egyenesen kijelentette: „Teljes mértékben ellenzem.”

A javaslat részleteit a Labour Together nevű agytröszt dolgozta ki. A digitális azonosító akár mobiltelefonos alkalmazásként is működhetne, de fizikai kártya formájában is elérhető lenne azok számára, akik nem rendelkeznek digitális eszközzel. Keir Starmer szerint a brit politika válaszút elé érkezett: „Az ország választása a tisztesség és a megosztottság, a megújulás és a hanyatlás között áll.”

Kiemelt kép: Keir Starmer brit munkáspárti miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Brit kormányfõi hivatal/Lauren Hurley)