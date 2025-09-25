Zseniálisnak tartja Putyin szóvivője Trump biofegyverek visszaszorítását célzó ötletét

Dmitrij Peszkov szerint zseniális Donald Trump amerikai elnök biológiai fegyverek fejlesztésének leállítására irányuló kezdeményezése.

„Kétségtelen, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, és csak üdvözölni lehet” – hangsúlyozta Peszkov.

Az orosz fél kész részt venni a biológiai fegyverek globális elutasításának folyamatában

– írja a Kreml szóvivőjét idéző Tass.com.

A Portfolio.hu emlékeztet, hogy az amerikai elnök az ENSZ-ben tartott beszédében emlegette, hogy problémásnak tartja a biofegyver-egyezmény ellenőrzését. Szerinte ezeknek soha nem alakult ki olyan mechanizmusa, amely ellenőrizné, hogy az országok betartják-e azt. Egy ilyen program kidolgozásának igényét már 2001-ben megszellőztették, de akkor kudarcba fulladt a kezdeményezés.

A szigorúbb ellenőrzés igényét éppen Oroszország vetette fel, mivel a 2022-es ukrajnai katonai invázió után többször azzal vádolta Washingtont és Kijevet is, hogy

titkos laborokban biofegyvereket fejlesztenek,

amelyeket alkalmaznak a harcok közben – idézte fel a Portfolio.hu.

Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője (Fotó: MTI/EPA/Pool/Samil Zumatov)