Újabb drónriadó volt Dániában, lezártak egy repteret

A légtérben megjelent drónok miatt ideiglenesen lezárták a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló dániai Aalborg repülőterét – közölte a rendőrség csütörtök reggel. Több drónt láttak, amelyek hasonló mintázatban repültek, mint a koppenhágai esetben. Három járatot más repülőterekre irányítottak át.

Az észak-jutlandi rendőrség tájékoztatása szerint több drónt is észleltek az aalborgi reptér körüli légtérben, amelyek a koppenhágai esethez hasonló mintázatban repültek, és világító fényekkel voltak ellátva.

Az incidens mintegy három órán át tartott. Ez alatt az idő alatt három járatot más repülőterekre irányítottak át, a légtérben a forgalmat pedig teljesen leállították.

A dán nemzeti rendőrség parancsnoka elmondta, hogy az ország egész területén folyamatosak a hasonló drónészlelések, és miközben nem minden eset jelent fenyegetést, az aalborgi incidenst komolyan veszik. A rendőrség, a hírszerzés és a hadsereg szorosan együttműködik, további nemzetközi kapcsolatok bevonásával folyik az ügy vizsgálata. Mivel a repülőtér katonai bázisként is funkcionál, a dán fegyveres erők társszervezetként segíti az incidens kivizsgálására megindított nyomozást – közölte. Elmondta, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre információ a drónokat irányító személyekről.

Az eset összefüggésben állhat a koppenhágai drónincidenssel, amelyet a dán hatóságok az ország létfontosságú infrastruktúrája ellen intézett komoly fenyegetésnek minősítettek.

Az utasok és a helyi lakosok biztonsága nem volt veszélyben a rendőrségi közlemény szerint.

Kiemelt kép: Rendőrök vizsgálják a koppenhágai repülőtér környékét az előző napi drónaktivitás miatt 2025. szeptember 23-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Steven Knap)