Trump feloldhatja a Törökország elleni szankciókat, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását

Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat és hozzájárulhat korszerű F-35-ös típusú vadászgépek vásárlásához, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta csütörtökön török hivatali partnerét, Recep Tayyip Erdogant.

Erdogan mintegy hat év óta először jár a Fehér Házban.

Az Ovális Irodában egymás mellett ülve Trump „nagyon kemény embernek” nevezte Erdogant, és közölte: kész „szinte azonnal feloldani a szankciókat, de szeretné, hogy Törökország leállítaná az orosz kőolaj vásárlását”.

„Azt szeretném, hogy állítsanak le minden olajvásárlást Oroszországtól, amíg folytatja az Ukrajna elleni tombolását” – mondta az amerikai elnök újságírók előtt utalva arra, hogy Törökország is az orosz kőolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik.

„Hosszú idő óta barátok vagyunk, beleértve az a négy évet is, amikor száműzetésben voltam” – jelentette ki Trump Joe Biden elnökségére utalva.

Törökország reméli, hogy az Egyesült Államok feloldja a szintén Trump elnöksége alatt, 2020-ban az orosz Sz-400Sz rakétavédelmi rendszerek vásárlása után kirótt szankciókat, és lehetővé teszi számára a Lockheed Martin által gyártott fejlett F-35-ös vadászgépek beszerzését. Ankara emellett 40 darab F-16-os vadászgépet is szeretne vásárolni.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mikor oldják fel a szankciókat, Trump a tárgyalások előtt kijelentette: „szinte azonnal, ha jól alakul a találkozónk”.

A NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország erősíteni kívánja légvédelmét a térségbéli fenyegetésekkel szemben.

A Fehér Házban tartott tárgyalások befejeztével a két elnök közös vacsorán vesz részt.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnök találkozója a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 25-én (Fotó: MTI/EPA/Abacapress.com pool/Yuri Gripas)