Románia döntött: a katonaság lelőheti az engedély nélkül betévedő drónokat és repülőket

Kiegészítette a román légtérbe engedély nélkül berepülő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást csütörtöki ülésén a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) – közölte a román védelmi miniszter.

Ionut Mosteanu elmondta: a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO-eljárásai alapján ezentúl a katonai parancsnokság dönthet. A román légteret megsértő civil repülőgépek esetleges lelövéséről szóló döntést továbbra is csak a védelmi miniszter hozhatja meg. Két hete az ukrán kikötői infrastruktúra elleni orosz légitámadás idején sértette meg a román légteret egy drón. Az elfogására küldött két F16-os vadászgép pilótáinak volt engedélyük a kilövésre, de a járulékos kockázatok elemzése nyomán végül nem nyitottak tüzet. Kapcsolódó tartalom Litvániában a katonaság mostantól saját kedvére lőheti le a légtérsértő drónokat Litvánia légterébe is több esetben behatoltak már drónok az ukrajnai háború kezdete óta. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)