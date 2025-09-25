Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Románia döntött: a katonaság lelőheti az engedély nélkül betévedő drónokat és repülőket

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.25. 15:10

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Kiegészítette a román légtérbe engedély nélkül berepülő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást csütörtöki ülésén a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) – közölte a román védelmi miniszter.

Ionut Mosteanu elmondta: a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO-eljárásai alapján ezentúl a katonai parancsnokság dönthet.

A román légteret megsértő civil repülőgépek esetleges lelövéséről szóló döntést továbbra is csak a védelmi miniszter hozhatja meg.

Két hete az ukrán kikötői infrastruktúra elleni orosz légitámadás idején sértette meg a román légteret egy drón. Az elfogására küldött két F16-os vadászgép pilótáinak volt engedélyük a kilövésre, de a járulékos kockázatok elemzése nyomán végül nem nyitottak tüzet.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

drónlégierő Románia

Ajánljuk még

 