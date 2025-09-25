„Hibrid támadás” érte Dániát – a kormányfő nem zárja ki, hogy a Kreml állhat a háttérben

A dán kormány közölte, hogy hibrid támadás állhat annak a pár napja történt incidensnek a hátterében, amelyet követően órákba leállt a forgalom Koppenhága repterén.

Mint írtuk, először hétfő éjjel állt le több órára a koppenhágai reptér drónok miatt, majd csütörtök hajnalban is történt egy hasonló incidens, amikor a légtérben megjelent drónok miatt ideiglenesen lezárták a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló dániai Aalborg repülőterét. Az első esetet Mette Frederiksen dán kormányfő súlyos támadásnak nevezte.

Ezen előzmények után a dán hatóságok csütörtökön tartottak egy újabb sajtótájékoztatót, ahol elhangzott:

a csütörtöki eset összefüggésben állhat a koppenhágai drónincidenssel, amelyet a dán hatóságok az ország létfontosságú infrastruktúrája ellen intézett komoly fenyegetésnek minősítettek.

Utóbb közölték azt is, hogy az aalborgi repülőtér mellett drónokat figyeltek meg Esbjerg és Srnderborg repülőterén is, valamint a Skrydstrup katonai repülőtéren, de ezeken a helyeken nem kellett a légteret lezárni. A billundi repülőteret éjszaka rövid időre lezárták ugyan, de ott drónészlelésekkel kapcsolatos információk még nem erősítették meg.

A rendőrség és a hatóságok úgy vélik, hogy a drónok nem közforgalomban lévő modellek voltak, hanem nagyobb méretűek, és a koppenhágai ügyben „képzett szereplőkről” lehetett szó, akik képesek bonyolult manőverek végrehajtására.

A dán kormány a több repülőtéren történt újabb drónészlelések után „hibrid támadásnak” minősítette a koppenhágai incidenst.

„Minden arra utal, hogy profi szereplő áll a háttérben” – jelentette ki Troels Lund Poulsen védelmi miniszter csütörtök reggel Koppenhágában, a Peter Hummelgaard igazságügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. Közölték egyúttal, hogy még nem világos, ki állhat az incidens hátterében.

A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a szinte egyidejű események nem véletlenek, hanem rendszerszintű műveletre utalnak, amely különböző típusú drónokat érint. „Ez olyan cselekmény, mely veszélyt jelenthet a biztonságra és a szabadságra, ugyanakkor közvetlen katonai fenyegetés jelenleg nincs” – mondta.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök nem zárta ki Oroszország felelősségét az incidensben.

A Kreml ugyanakkor tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz.

Kapcsolódó tartalom Litvániában a katonaság mostantól saját kedvére lőheti le a légtérsértő drónokat Litvánia légterébe is több esetben behatoltak már drónok az ukrajnai háború kezdete óta.

Kiemelt kép:Troels Lund Poulsen ügyvivõ dán védelmi miniszter nyilatkozik a sajtó munkatársainak az EU-tagországok védelmi miniszterei találkozója elõtt Brüsszelben 2023. május 23-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet.