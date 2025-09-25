„Hibrid támadás” érte Dániát – a kormányfő nem zárja ki, hogy a Kreml állhat a háttérben

Mint írtuk, először hétfő éjjel állt le több órára a koppenhágai reptér drónok miatt, majd csütörtök hajnalban is történt egy hasonló incidens, amikor a légtérben megjelent drónok miatt ideiglenesen lezárták a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló dániai Aalborg repülőterét. Az első esetet Mette Frederiksen dán kormányfő súlyos támadásnak nevezte.
Kapcsolódó tartalom
Újabb drónriadó volt Dániában, lezártak egy repteret
Több órára leállt két európai reptér is, a dán kormányfő súlyos támadásról beszél
Ezen előzmények után a dán hatóságok csütörtökön tartottak egy újabb sajtótájékoztatót, ahol elhangzott:
a csütörtöki eset összefüggésben állhat a koppenhágai drónincidenssel, amelyet a dán hatóságok az ország létfontosságú infrastruktúrája ellen intézett komoly fenyegetésnek minősítettek.
Utóbb közölték azt is, hogy az aalborgi repülőtér mellett drónokat figyeltek meg Esbjerg és Srnderborg repülőterén is, valamint a Skrydstrup katonai repülőtéren, de ezeken a helyeken nem kellett a légteret lezárni. A billundi repülőteret éjszaka rövid időre lezárták ugyan, de ott drónészlelésekkel kapcsolatos információk még nem erősítették meg.
A rendőrség és a hatóságok úgy vélik, hogy a drónok nem közforgalomban lévő modellek voltak, hanem nagyobb méretűek, és a koppenhágai ügyben „képzett szereplőkről” lehetett szó, akik képesek bonyolult manőverek végrehajtására.
A dán kormány a több repülőtéren történt újabb drónészlelések után „hibrid támadásnak” minősítette a koppenhágai incidenst.
„Minden arra utal, hogy profi szereplő áll a háttérben” – jelentette ki Troels Lund Poulsen védelmi miniszter csütörtök reggel Koppenhágában, a Peter Hummelgaard igazságügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. Közölték egyúttal, hogy még nem világos, ki állhat az incidens hátterében.
A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a szinte egyidejű események nem véletlenek, hanem rendszerszintű műveletre utalnak, amely különböző típusú drónokat érint. „Ez olyan cselekmény, mely veszélyt jelenthet a biztonságra és a szabadságra, ugyanakkor közvetlen katonai fenyegetés jelenleg nincs” – mondta.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök nem zárta ki Oroszország felelősségét az incidensben.
A Kreml ugyanakkor tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép:Troels Lund Poulsen ügyvivõ dán védelmi miniszter nyilatkozik a sajtó munkatársainak az EU-tagországok védelmi miniszterei találkozója elõtt Brüsszelben 2023. május 23-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet.