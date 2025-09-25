Gorka Sebestyén: Donald Trump az igazi alfahím, lehetetlennek tűnő dolgokat valósított meg

Az Israel Hayom című lapnak adott interjút Gorka Sebestyén, Donald Trump magyar származású terrorizmusellenes tanácsadója, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese, amelyben érdekes részleteket árult el több nemzetközi politikai eseménnyel, köztük az orosz-ukrán háborúval és a gázai háborúval kapcsolatban is.

Mint az izraeli lap írta, Gorka Sebestyén habitusában is nagyon hasonlít az amerikai elnökhöz, és hivatalos tisztsége mellett informális értelemben is egyike azoknak a tanácsadóknak, akik a legközelebb állnak Donald Trumphoz.

„A Fehér Házban a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy lépést tartsunk Trump elnökkel. Biztonsági okokból a telefonjainkat a biztonsági szárnyon kívül hagyjuk, néhány óránként kilépünk, és megnézzük, mit sikerült még elérnie az elnöknek. Egyszer ez a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda közötti békeszerződés, máskor valami más. Ő villámgyorsan halad előre. Nincs időnk elmagyarázni mindent, amit az elnök csinál, mert ő nem akar megállni. Az üzenete nekünk az, hogy »Menjetek és cselekedjetek!«” – fogalmazott Gorka Sebestyén. Felidézett egy két hete, a Fehér Ház Ovális Irodájában történt esetet is, amikor egy cselekvési tervet mutattak be az elnöknek a világ egyik nagyon problémás régiójára vonatkozóan.

„Ránk nézett, és megkérdezte: »Meg tudjátok valósítani?« Azt válaszoltam: »Igen, uram.« »Menjetek, és csináljátok meg« – ez volt a parancsa. Ez a vezetői képesség. Ezért gyűlöli őt annyira a baloldal” – mondta Gorka Sebestyén. Ezután azt is hozzátette:

„Trump elnök az igazi alfahím. Amikor találkozni látjuk [Vlagyimir] Putyin orosz elnökkel vagy más államfőkkel, azonnal megértjük, hogy ő a főnök. Látszik a jellegzetes kézfogásán, amellyel magához húzza a tárgyalópartnerét, és sok más apró részleten is.”

A tanácsadó mindezt egy, az alaszkai csúcstalálkozón történt konkrét példával is igyekezett igazolni. „Az Anchorage-ban tartott találkozón Putyin késett, és 40 percig nem volt hajlandó kiszállni a repülőgépből. Amikor végre mindketten a vörös szőnyegen álltak, az elnök felemelte a kezét, és felfelé mutatott a vadászgépek kíséretében elrepülő lopakodó bombázókra. Ez az alfa [hím], ez a vezetői képesség, ez az alkukötés művészete” – fogalmazott.

Kézzelfogható eredmények

Arra a kérdésre, hogy mindez miként mutatkozik meg kézzelfogható eredményekben, Gorka Sebestyén azt mondta: többek közt ő foglalkozik a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által elrabolt izraeli túszok ügyével is, és szinte hetente találkozik a túszok családtagjaival, izraeliekkel, amerikaiakkal, kettős állampolgárokkal.

„Eljönnek a Fehér Házba. Azt mondják, hogy a Biden-kormány másfél éves működése alatt a tisztviselők csak beszélgettek velük, döntéseket nem hoztak, sőt arra is utasították őket, hogy ne beszéljenek nyilvánosan szeretteikről, mert az kínos. Az egyik apa elmondta, hogy 100 találkozójuk volt Jake Sullivannel, Biden nemzetbiztonsági tanácsadójával, de egy Trump-poszt, amelyben azt írta: »Engedjék szabadon a túszokat, vagy megfizetnek érte« többet ért, mint 100 találkozó a demokratikus kormánnyal” – mondta.

A tanácsadó arra is kitért: „Charlie Kirk a barátom volt, ahogy sokan másoknak is a Fehér Házban. Az alelnök nagyon közel állt hozzá. Meggyilkolása után megváltozott a hangulat a Fehér Házban. Mindig is komolyan vettük a woke veszélyek kezelését, de most még nagyobb sebességbe kapcsoltunk. Láthatták a sebességet: a döntést, hogy az Antifát terrorista szervezetnek nyilvánítsák, és más lépéseket, amelyeket Kash Patel az FBI-nál előmozdít.”

Az interjúban Izrael és a gázai háború is szóba került, miután Gorka is a zsidó állam elkötelezett támogatói közé tartozik: 2023 októbere óta többször is kiállt Izrael mellett, cáfolta az általuk elkövetett népirtásról szóló vádakat, és egy interjúban kijelentette, hogy „Palesztina nem létezik”.

„Az elnök elképzelése nagyon világos. Nézzék meg az elmúlt nyolc hónap eredményeit. Trumpot elsősorban a béke elérése motiválja, legyen az béke Ukrajnában, Kongóban, Örményországban, Gázában vagy a Közel-Keleten. Ő az, aki létrehozta a történelmi jelentőségű Ábrahám-megállapodásokat. A viziója az, hogy ő legyen az, aki békét hoz a Közel-Keletre, Gázába, egyfajta Ábrahám-megállapodások 2.0 formájában.

Ennek keretében prioritást élvez a túszok kérdése, valamint a pusztítás és a háború befejezése. Ha megnézzük a korábbi amerikai elnökök vagy más államfők eredményeit, és azt, hogy négyéves hivatali idejük kötöttek-e akár csak egyetlen békeszerződést, ez jelentős eredmény.”

– fogalmazott a tanácsadó.

Harc a terrorizmus ellen: Oszama bin Laden pornóvideóihoz hasonló dolgokkal készülnek előállni

Gorka Sebestyén az interjúban beszélt a Trump-kormányzat terrorellenes politikájáról is, amelyről azt mondta: a dzsihadistákkal szemben egy agresszív kommunikációs kampányt terveznek, amelybe bevonja az Egyesült Arab Emírségeket, Jordániát, Marokkót és más mérsékelt arab országokat is partnerként, hogy megdöntsék a Hamász, az ISIS vagy a Dzsabhat an-Nuszra terrorista csoportok ideológiai hitelességét.

„A kedvenc példám? Bin Laden likvidálása után nyilvánosságra hoztuk a pornógyűjteményét. Szép kis »szent harcos«. Ezt a valóságot fogjuk bemutatni a világnak.”

– mondta, hozzátéve: emellett céljuk az is, hogy a terrorizmus elleni küzdelemből kivonják a politikát, miután véleménye szerint a Biden-kormány a biztonsági szolgálatok képességeit inkább ellenfelei, mint a terroristák elnyomására használta fel.

Gáza jövőjével kapcsolatban a tanácsadó felidézte: „Azt mondtuk, hogy átvesszük a Gázai övezet irányítását és rendbe hozzuk. Mi történt, miután ezt kimondtuk? A baloldali liberális mainstream média felrobbant. »Hogy merészelitek ezt tenni? Trump-tornyokat és golfpályákat építeni?« A régió országai azt mondták: »Felháborító, mit képzel ez az ember, mit csinál?« Ez 72 óráig tartott.”

„Aztán a régió országai, amelyek soha semmit sem tettek a gázai emberekért, amelyek magas falakat emeltek, hogy távol tartsák a gázaiakat, elgondolkodtak: »Talán tennünk kellene valamit. Talán befektetnünk kellene. Talán szerepet kellene vállalnunk Gázában.« Ez az amerikai elnök hatalmának megnyilvánulása. Valamit tesz, és lépése, mintha varázslat lenne, katalizátorrá válik, amely elindít egy folyamatot, amelyet a legtöbb ember nem is fontolt meg”

– mondta Gorka Sebestyén.

A Közel-Kelettel kapcsolatban arra is kitért, hogy ha tíz évvel ezelőtt Tom Clancy egyik regényében olvasta volna az Éjféli Kalapács hadművelet leírását – amely az amerikaiak által az Irán nukleáris létesítmények elleni csapás volt – , akkor azt mondta volna rá, hogy ez lehetetlen. „És mégis, idén júniusban élőben néztem a nyugati szárny alatti válságteremből [a Fehér Házban]. Lopakodó bombázók repültek az Egyesült Államokból, behatoltak az iráni légtérbe anélkül, hogy rájuk lőttek volna, nehéz bombákat dobtak le, ballisztikus rakétákat lőttek ki tengeralattjárókból, és sértetlenül tértek vissza. Nem rohantuk le őket, nem változtattuk meg a rendszert, de a nukleáris létesítményeket porrá zúztuk” – mondta az Israel Hayomnak Gorka Sebestyén.

Több száz orosz fegyveres megöléséről döntött Trump évekkel ezelőtt – árulta el

A tanácsadó szerint az amerikai fellépés lényege az volt, hogy célzottan, a lehető leghatékonyabban, szinte sebészi pontossággal hajtsanak végre csapást, és ez valójában nem új dolog.

„Így jártunk el Trump első ciklusa alatt. Jelentést tettünk az elnöknek a Közel-Keleten működő és a Kreml nevében a régiót destabilizáló több száz orosz Wagner-harcosról.”

„»Tényleg?« – kérdezte, majd kiadta a parancsot: »Öljétek meg őket, öljétek meg mindet.« A 2018. február 7-i khashami csatában az elnök parancsára több száz orosz különleges műveleti katonát öltünk meg. Egyetlen amerikai elnök sem, még a Reaganhez hasonló háborús héják sem tették ezt”

– idézte fel Gorka Sebestyén az interjúban. De állítása szerint hasonlóan jártak el akkor is, amikor azt jelentették az elnöknek, hogy Bassár el-Aszad egykori szír elnök másodszor is vegyi fegyvereket vetett be civilek ellen, Trump akkor is hasonló parancsot adott ki – azzal egy időben, hogy épp vendégül látta Hszi Csin-ping kínai elnököt a floridai rezidenciájában, Mar-a-Lago-ban.

„Az elnök Hszi füléhez hajolt, miközben a világ legfinomabb csokoládétortáját ették, és közömbösen azt mondta: »Csak szerettem volna elmondani, hogy épp most lőttem ki 32 cirkálórakétát Aszadra.« Mert ez volt az üzenet mindenkinek, aki vegyi fegyvereket használ civilek ellen, legyen ő egy mulla [iszlám pap – a szerk.], legyen a neve Kim [feltételezően Kim Dzsongunra utalt ezzel – a szerk.], vagy vezessen egy nagy kommunista hatalmat. Ez az alkukötés művészete” – mondta Donald Trump tanácsadója az interjú végén.

Kiemelt kép: Gorka Sebestyén elnöki külügyi és nemzetbiztonsági tanácsos (Fotó: MTI/ KKM)