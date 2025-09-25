Fillérekért árulják a digitális útmutatót több százezer Európába vágyó illegális bevándorlónak

A migránsok körében egyik legnépszerűbb közösségi médiás csatorna előfizetést indított azok számára, akik pontosabb információkat szeretnének kapni arról, hogyan juthatnak el Európába.

Az embercsempészek és a szabálytalan migráció körül működő egész apparátus mindig új módszereket talál a keresetre, de az, ami az egyik közösségi médiás csatornán kiderült, minden képzeletet felülmúl. A legnépszerűbb közösségi csoport, amely azoknak szól, akik illegálisan próbálnak átkelni a Földközi-tengeren — és ahol pontos információk is elérhetők az NGO-hajók jelenlétéről és helyzetéről, amikor az észak-afrikai partok előtt tartózkodnak — egy rendszert talált ki azoknak, akik a „legfejlettebb tanácsokat, ellenőrző listákat és kizárólagos útmutatásokat” keresik.

Az előfizetés ára havi 4,99 euró, amely azonban – mint a legjobb promóciók esetében szokás – jelenleg akciós, és jelenleg 2,49 eurós áron érhető el.

Az, hogy meddig tart majd a 50 százalékos kedvezmény egyelőre nem lehet tudni, (tekintve, hogy ez egy „korlátozott ajánlat”) ezért az il Giornale szerint nagy „roham” várható az előfizetéseknél, amely lehetővé teszi a belépést abba a különleges csoportba, ahol a legjobb információk találhatók a tenger illegális átlépéséhez.

„Az előfizetéssel egy olyan privát közösséghez csatlakozol, ahol olyan motivált emberek vannak, akárcsak te” — olvasható a felhívásban.

A csoport, amely nemrég nyílt meg, egyelőre nem tartalmaz különösebb információkat, és úgy tűnik, hogy egy néhány évvel ezelőtt létrehozott WhatsApp-csoportot hivatott leváltani. Ebbe a „közösségbe” az il Giornale korábban beépült, aminek köszönhetően a következő információkhoz juthattak:

A csatornának több mint 360 ezer feliratkozója van, ami magában foglalja azokat a migránsokat, akik még a Földközi-tenger túloldalán tartózkodnak, valamint azokat is, akik már átkeltek, és nagyrészt Olaszországban vannak.

Kommentjeik, amelyek azoknak szólnak, akik alig várják, hogy átkeljenek a tengeren, ritkán kerülnek elolvasásra. Azonban egy ilyen, szabálytalan előfizetés abszurditása mellett kirajzolódik, egy erős, szervezett és folyamatosan fejlődő struktúra, amely nagyrészt illegálisan működik – írja az il Giornale.

Tehát több mint 300 ezer ember követi az itt leírt tanácsokat, cserél véleményt az indulásokról és szerez információkat ezeken a csatornákon keresztül, azzal az egyetlen céllal, hogy eljusson Olaszországba, majd tovább Európa országaiba.

Kiemelt kép: Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek a dél-olaszországi Lampedusa szigetének kikötőjébe 2023. szeptember 18-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)