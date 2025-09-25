Egyre beljebb nyomulnak az oroszok: egy év alatt több mint 4700 négyzetkilométert foglaltak el Ukrajnában

Az orosz hadsereg a „különleges hadművelet” övezetében több mint 4714 négyzetkilométer területet foglalt el január eleje óta – közölte csütörtökön az orosz védelmi tárca nyilvánosságra hozva a 2025. szeptember 25-i fronthelyzetet és az orosz csapatok előrenyomulását mutató térképet.

A tárca szerint ez idő alatt 205 település felett szerezték meg a teljes ellenőrzést az orosz erők.

A moszkvai minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel a Patriot légvédelmi rendszer egy indítóállását és egy rádiólokátorát, két Jak-52-es gyakorlógépet, tíz A-22-es típusú pilóta nélküli repülőeszközt, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolási és indítási helyeit, az ukrán haditengerészet három motoros csónakját, illetve 15 tengeri drónt, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 178 repülőgép típusú drónt.

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának videófelvételről készített képe orosz katonákról az Oroszország Kurszki területén fekvő Szudzsa városban 2025. március 13-án (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)